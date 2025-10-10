Σαρδηνία: Δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν εκεί, μέχρι και μετρητά για έναρξη επιχείρησης

Ο Μαρτσέλο Κόντου γύρισε από Τορίνο–Βαρκελώνη–Αυστραλία στο χωριό Bidonì (120 κατ.) για να στήσει φυτικά τυριά: «Τα μικρά χωριά είναι ιδανικά για τεχνίτες και δημιουργούς: χρόνος, ανθρώπινη κλίμακα, αυθεντικές σχέσεις».Παρά τα success stories, οι δυσκολίες είναι σκληρές: απομόνωση, ελλείψεις υπηρεσιών, ακριβές μετακινήσεις για προμήθειες/διανομές.Η αγορά σπιτιού του ενός ευρώ συχνά σκοντάφτει σε υψηλά κόστη ανακαίνισης, με ορισμένους αγοραστές να τα ξαναπουλούν. Το Ollolai έχασε πληθυσμό από 1.300 (το 2016) σε 1.150, παρότι 100.000 άνθρωποι δήλωσαν ενδιαφέρον για τα σπίτια του ενός ευρώ.Όπως φαίνεται τα κίνητρα από μόνα τους δεν φτάνουν (ούτε στεγαστικά ούτε γεννητικά). Χρειάζονται δουλειές, υπηρεσίες, γρήγορο διαδίκτυο, σχολεία/υγεία σε λογική απόσταση, αξιόπιστες συγκοινωνίες.Η στοχευμένη επιχειρηματικότητα (αγροδιατροφικό–χειροτεχνία–slow tourism–τηλε-εργασία) μπορεί να ριζώσει, αν στηριχθεί με μικροχρηματοδότηση και logistics. Κοινότητες που «κρατάνε ο ένας τον άλλον» είναι πλεονέκτημα: «Σε τόσο μικρό χωριό, αν δεν βοηθάμε, είμαστε χαμένοι», είπε γείτονας στον Ροβίρα.Παρά την καθοδική καμπύλη, οι τοπικοί ηγέτες επιμένουν: «Η ενδοχώρα της Σαρδηνίας έχει περάσει πανώλες και πολέμους – και στάθηκε όρθια», λέει ο δήμαρχος του Ollolai. «Η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη, και οι ωραιότερες παραλίες του κόσμου είναι μία ώρα μακριά. Τα όμορφα πράγματα δεν πεθαίνουν».