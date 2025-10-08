O Χαβιέρ Μιλέι έδωσε... ροκ συναυλία μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες - Δείτε βίντεο
Η παρουσίαση του νέου του βιβλίου μετατράπηκε σε μουσικό σόου, με τον εκκεντρικό πρόεδρο να αφήνει στην άκρη το αλυσοπρίονο και να πιάνει το... μικρόφωνο
Σε ροκ συναυλία μετατράπηκε η χθεσινή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χαβιέρ Μιλέι, με τον εκκεντρικό πρόεδρο της Αργεντινής να ερμηνεύει «επαναστατικά κομμάτια» μπροστά σε ένα κοινό από 15.000 περίπου υποστηρικτές του.
Ο Μιλέι άφησε στην άκρη το σήμα κατατεθέν του, το αλυσοπρίονο, και έπιασε το... μικρόφωνο για να διασκεδάσει τους πολιτικούς συμμάχους και τους νεαρούς οπαδούς του. Η κίνηση αυτή ενθουσίασε το κοινό της εκδήλωσης, ωστόσο δέχτηκε και πολλές επικρίσεις από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί τον Μιλέι ότι αδιαφορεί για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.
Το event στο Μπουένος Άιρες πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αργεντινού προέδρου με τίτλο «Η Κατασκευή του Θαύματος», ωστόσο εξελίχθηκε σε μουσικό σόου το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το CNN, μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού ερμήνευσαν εννέα διασκευές ροκ τραγουδιών. Ο ακροδεξιός πρόεδρος με την έντονη ρητορική τραγούδησε κομμάτια όπως το «Demoliendo Hoteles» του Τσάρλι Γκαρσία και το «Libre» του Νίνο Μπράβο — τραγούδια-σύμβολα αντίστασης στις δικτατορίες της Αργεντινής και της Ισπανίας.
Το «σόου» του Μιλέι ερμηνεύτηκε ως μια προσπάθεια να εμπνεύσει το κοινό του ενόψει των εκλογών της 26ης Οκτωβρίου και να απομακρύνει τα «σύννεφα» γύρω από την πρόσφατη παραίτηση κορυφαίου υποψηφίου του κόμματός του. Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, άλλοτε υποψήφιος για την προεδρία, ανακοίνωσε πρόσφατα πως δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία της 26ης Οκτωβρίου, παραδεχόμενος πως έλαβε το 2020 ποσό ύψους 200.000 δολαρίων από τον Φεδερίκο «Φρεντ» Ματσάδο — επιχειρηματία που καταζητείται από την αμερικανική δικαιοσύνη διότι φέρεται να έχει δεσμούς με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Αν και ο Μιλέι δεν αναφέρθηκε άμεσα στο θέμα, ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε τον υποψήφιο που αντικαθιστά τον Εσπέρτ στην προεκλογική εκστρατεία.
Η εκδήλωση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι ζει εκτός πραγματικότητας, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει ραγδαία άνοδο τιμών και αστάθεια στο εθνικό νόμισμα.
Η Αργεντινή δυσκολεύεται να συγκεντρώσει τα απαραίτητα αποθέματα δολαρίων για να καταβάλει τις επόμενες δόσεις αποπληρωμής του χρέους της, ενώ η εύθραυστη οικονομία της οδήγησε πρόσφατα την κυβέρνηση Τραμπ να ανακοινώσει νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας.
Ο Μιλέι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις 14 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συζητήσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου στήριξης, σε μια περίοδο που ο ίδιος επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτική του δυναμική παρά τις εσωτερικές αναταράξεις.
Argentine President Javier Milei transformed his Buenos Aires book launch into a rock concert rally, performing for 15,000 cheering supporters as he seeks to energize voters ahead of the October 26 elections. pic.twitter.com/TTBhfndbrj— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 8, 2025
This isn't an AI-generated video…it's a real performance 😅— PhoenixTVHK (@PhoenixTVHK) October 8, 2025
Argentine President Javier Milei turned the launch of his latest book, "The Construction of the Miracle," into a live musical spectacle, broadcast on state TV on Monday, featuring members of his ruling coalition… pic.twitter.com/uK95687fgF
