Τεράστιος βράχος κατρακύλησε και διέλυσε δρόμο στη Λέσβο, φόβοι για νέες καταρρεύσεις - Δείτε βίντεο

Η νότια Λέσβος
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο μετά τις χθεσινοβραδινές έντονες βροχοπτώσεις. Το πιο επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο προς τη Μελίντα, όπου βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε στο οδόστρωμα, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου και καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη.
Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο το σημείο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο βράχος υπολογίζεται ότι είναι περίπου 40 τόνων και δημιούργησε κρατήρα 1,5 μέτρου, ενώ, εξαιτίας της σφοδρότητας με την οποία έπεσε, μετακίνησε και το παρακείμενο προστατευτικό τοιχίο.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο stonisi.gr
ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και αρκετά χρόνια εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κατολισθήσεων
. Το φετινό καλοκαίρι είχε ανοίξει προσωρινά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες και τους λουόμενους της περιοχής, ωστόσο πλέον έχει κλείσει.
Όπως δήλωσε stonisi.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής, συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μετέβησαν άμεσα στην περιοχή για να απομακρύνουν τον βράχο από το οδόστρωμα και να εκτιμήσουν την κατάσταση. «Ο δρόμος θεωρείται επίσημα κλειστός και η διέλευση γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των οδηγών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκυριαζής, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα του τμήματος αυτού του οδικού δικτύου.
Για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται ένα πλήρες έργο ανακατασκευής του δρόμου Μελίντα – Πλωμάρι, προϋπολογισμού περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη παρέμβαση, που προϋποθέτει σοβαρές και εξειδικευμένες γεωλογικές μελέτες, καθώς το υπέδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από σαθρούς βράχους και έντονη γεωμορφολογία, γεγονός που καθιστά κάθε τεχνική λύση δύσκολη και απαιτητική.
Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι είναι ο μοναδικός που συνδέει με σύντομη διαδρομή του Πλωμάρι με την Μελίντα. Σε διαφορετική περίπτωση τα οχήματα θα πρέπει να μετακινούνται μέσω Παλαιοχωρίου μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιομέτρων.