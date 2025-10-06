Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς έφτασε στην Αίγυπτο για τις συνομιλίες με το Ισραήλ
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς έφτασε στην Αίγυπτο για τις συνομιλίες με το Ισραήλ

Oι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν καταρχήν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς έφτασε στην Αίγυπτο για τις συνομιλίες με το Ισραήλ
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η Χαμάς εξήγησε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν καταρχήν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Έσπασε τη σιωπή του χθες, κατά τη διάρκεια εκπομπής μαγνητοσκοπημένης εκ των προτέρων που μεταδόθηκε στο Κατάρ, εμιράτο που διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, σε όλους τους κύκλους έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι σημερινές συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ αναχωρεί για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.



