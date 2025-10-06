Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα διχάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου - Οι αντιδράσεις της ακροδεξιάς και το σενάριο πρόωρων εκλογών

Η ιδέα ότι η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μπορεί να συμμετέχει στις συνομιλίες για το μέλλον της Γάζας μετά την απελευθέρωση των ομήρων, προκάλεσε την οργή των ακροδεξιών εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού