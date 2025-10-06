Εκτιμώ τον Τραμπ για το σχέδιό του, λέει ο Σίσι - Με Αιγύπτιους και Καταριανούς συνομιλεί η Χαμάς
Εκτιμώ τον Τραμπ για το σχέδιό του, λέει ο Σίσι - Με Αιγύπτιους και Καταριανούς συνομιλεί η Χαμάς
Κρίσιμη μέρα για την εκεχειρια στη Λωρίδα της Γάζας, συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο - Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, γίνεται συζήτηση για βιώσιμη πολιτική λύση, λέει το Βερολίνο
Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, καθώς σήμερα το πρωί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της παλαιστινιακής οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντά μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ στο Κάιρο, ενόψει των έμμεσων συνομιλιών που θα ακολουθήσουν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στο Σαρμ Ελ-Σέιχ.
Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να καθοριστεί η ημερομηνία μιας προσωρινής εκεχειρίας και να τεθούν οι βάσεις για την πρώτη φάση ενός σχεδίου ειρήνης, στο πλαίσιο του οποίου 47 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες αφορούν την απελευθέρωση συνολικά 48 ομήρων, ανάμεσά τους και τη σορό του στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν, που παραμένει στα χέρια της Χαμάς για περισσότερο από δέκα χρόνια.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, χαιρέτισε το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, εκφράζοντας τη στήριξή του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την εκτίμηση και τον θαυμασμό μου για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε ομιλία του, προσθέτοντας: «Μια εκεχειρία, η επιστροφή των κρατουμένων και των ομήρων, η ανοικοδόμηση της Γάζας και η έναρξη μιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στην αναγνώριση και εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους σημαίνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο προς μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα».
Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, γίνεται συζήτηση για βιώσιμη πολιτική λύση, λέει το Βερολίνο
Στο μεταξύ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι οι πιο ελπιδοφόρες από την έναρξη των εχθροπραξιών πριν από δύο χρόνια.
«Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, δεν πρόκειται απλώς για κατάπαυση του πυρός, αλλά για μια βιώσιμη πολιτική λύση. Οι ισραηλινοί, αραβικοί και παλαιστινιακοί παράγοντες ανταλλάσσουν τώρα ιδέες για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο υπουργός στο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD.
