Εκτιμώ τον Τραμπ για το σχέδιό του, λέει ο Σίσι - Με Αιγύπτιους και Καταριανούς συνομιλεί η Χαμάς

Κρίσιμη μέρα για την εκεχειρια στη Λωρίδα της Γάζας, συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο - Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, γίνεται συζήτηση για βιώσιμη πολιτική λύση, λέει το Βερολίνο