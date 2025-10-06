Τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σίδνεϊ - Συνελήφθη ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
Σίδνεϊ Πυροβολισμοί τραυματίες Αυστραλία

Τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σίδνεϊ - Συνελήφθη ο δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, εκτιμάται πως πυροβόλησε από 50 ως 100 φορές

Τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σίδνεϊ - Συνελήφθη ο δράστης
Άνδρας άνοιξε πυρ χθες Κυριακή σε πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για είκοσι τραυματίες, κυρίως από θραύσματα.

Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.



Δυο ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε 60χρονο, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ, σε διαμέρισμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.

Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε άλλους δεκαεννέα προσφέρθηκαν φροντίδες για τραυματισμούς που υπέστησαν από θραύσματα, κυρίως γυαλιών, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.

Κλείσιμο
Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος σκότωσε 35 ανθρώπους.


Ειδήσεις σήμερα:

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες

Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα

Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης