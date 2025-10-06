Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σίδνεϊ - Συνελήφθη ο δράστης
Τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σίδνεϊ - Συνελήφθη ο δράστης
Ο φερόμενος ως δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, εκτιμάται πως πυροβόλησε από 50 ως 100 φορές
Άνδρας άνοιξε πυρ χθες Κυριακή σε πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για είκοσι τραυματίες, κυρίως από θραύσματα.
Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.
Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.
Δυο ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε 60χρονο, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ, σε διαμέρισμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.
Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε άλλους δεκαεννέα προσφέρθηκαν φροντίδες για τραυματισμούς που υπέστησαν από θραύσματα, κυρίως γυαλιών, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.
Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.
Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος σκότωσε 35 ανθρώπους.
Ειδήσεις σήμερα:
Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.
Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 5, 2025
A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI
Δυο ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε 60χρονο, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ, σε διαμέρισμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.
Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε άλλους δεκαεννέα προσφέρθηκαν φροντίδες για τραυματισμούς που υπέστησαν από θραύσματα, κυρίως γυαλιών, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.
Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.
Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος σκότωσε 35 ανθρώπους.
Ειδήσεις σήμερα:
Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας - Νεκροί δύο άνδρες
Καιρός: Επιστρέφουν οι καταιγίδες τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν φαινόμενα
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα