Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω της εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι απόψε, Παρασκευή, επειδή εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό ως τις 06:00 του Σαββάτου.
Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.
Ο πιλότος ενός αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.
For the second night in a row, Munich International Airport in Southern Germany has been closed for arriving and departing flights due to the sighting of unidentified drones in the airspace near Munich. pic.twitter.com/umU6lzwjRf— OSINTdefender (@sentdefender) October 3, 2025
He we drone again: Munich Airport is once again closed until 0259 UTC tomorrow due to reported drone activity. 17 diversions so far, more to come. https://t.co/CFDGodu86C pic.twitter.com/Q3dqsk7mOU— Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025
