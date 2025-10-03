Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω της εμφάνισης drones
ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω της εμφάνισης drones

Θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου

Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω της εμφάνισης drones
Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι απόψε, Παρασκευή, επειδή εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Το αεροδρόμιο θα είναι κλειστό ως τις 06:00 του Σαββάτου.

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.

Ο πιλότος ενός αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.


Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης