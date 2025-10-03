Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Έκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή
Έκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή
Ακυρώθηκαν 17 πτήσεις και άλλες 15 εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας - Tαλαιπωρία για σχεδόν 3.000 επιβάτες
Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.
Άλλες 15 πτήσεις με προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης, σύμφωνα με την ενημέρωση.
Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.
Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Άλλες 15 πτήσεις με προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης, σύμφωνα με την ενημέρωση.
Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.
Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα