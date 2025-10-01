Τι σημαίνει το shutdown για την οικονομία των ΗΠΑ

Στην πραγματικότητα η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ μπορεί να διαρκέσει όσο καιρό συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύκαιεφόσον καμία πλευρά δεν κάνει συμβιβαστικές κινήσεις.Ήδη έχουν αρχισει οι αλληλοκατηγορίες, με τον Τραμπ να καταγγέλλει ότι οι Δημοκρατικοί «θέλουν να κλείσουν τα πάντα, εμείς δεν το θέλουμε».Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί επικρίνουν τους Ρεπουμπλικάνους για έλλειψη διάθεσης διαπραγμάτευσης, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ τόνισε ότι η στάση του κόμματός του «δεν είναι θέμα εγωισμού».Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας Τραμπ, οι εκλογικοί υπολογισμοί ενδέχεται να επικρατήσουν της διάθεσης για συμβιβασμό.Το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ (35 ημέρες), και το πιο πρόσφατο, ήταν τον Δεκέμβριο του 2018 επί προεδρίας Τραμπ. Κατά μέσο όρο, από το πρώτο shutdown το 1976, η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα διαρκεί οκτώ ημέρες.Όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο πιο εύθραυστη θα γίνει η αμερικανική οικονομία.«Οι αγορές απεχθάνονται την αβεβαιότητα ακόμη περισσότερο και από τις κακές ειδήσεις», υπογράμμισε ο Στίβεν Ίνες της εταιρείας SPI Asset Management.