«Μπίμπι πάρτο ή ξέχασέ μας»: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Η ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα, που είχε στόχο ηγέτες της Χαμάς, προκάλεσε οργή στον αραβικό κόσμο, πάγωσε τη μεσολάβηση του Κατάρ και άνοιξε τον δρόμο για παρασκηνιακές κινήσεις από το επιτελείο Τραμπ
Ρεπορτάζ του Axios αποκαλύπτει πώς η ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο και οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.
Η επιχείρηση, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, που είχε στόχο την εξόντωση ηγετών της Χαμάς, προκάλεσε οργή στον αραβικό κόσμο, πάγωσε τη μεσολάβηση του Κατάρ και άνοιξε τον δρόμο για παρασκηνιακές κινήσεις από το επιτελείο Τραμπ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αρχικά ανησύχησαν για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης, αλλά σύντομα θεώρησαν ότι η κρίση θα μπορούσε να μετατραπεί σε ευκαιρία.
Την παραμονή της επίθεσης, Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον στενό συνεργάτη του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, για να συζητήσουν την επόμενη μέρα στη Γάζα. Όταν έμαθαν για το χτύπημα, κατηγόρησαν τον Ντέρμερ ότι τους εξαπάτησε, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος. Ο ίδιος υποστήριξε πως ενημερώθηκε αργότερα.
Η Ντόχα αντέδρασε άμεσα: ανέστειλε τον ρόλο της ως μεσολαβητή με τη Χαμάς και ξεκίνησε εκστρατεία κατά του Ισραήλ. Ο Γουίτκοφ πρότεινε τότε στον Ντέρμερ ότι η μόνη διέξοδος ήταν μια συγγνώμη στο Κατάρ και κίνηση προς την ειρήνη.
Με πράσινο φως από τον Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ άρχισαν να επεξεργάζονται ένα νέο σχέδιο: συνδύασαν την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων με μια μεταπολεμική πρόταση του Κούσνερ, που είχε εκπονήσει με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κείμενο 21 σημείων.
Λίγες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Κατάρ πρότεινε μια σύνοδο στη Νέα Υόρκη με τον Τραμπ και οκτώ αραβικούς και μουσουλμανικούς ηγέτες. Οι ηγέτες καταδίκασαν έντονα το Ισραήλ, αλλά ο Τραμπ τους κάλεσε να ακούσουν τον Γουίτκοφ. Η παρουσίαση του σχεδίου απέσπασε θετικά σχόλια και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση την επόμενη μέρα.
Ως το βράδυ της Τετάρτης, οι ΗΠΑ και οι οκτώ χώρες είχαν καταλήξει σε προκαταρκτικό κείμενο, το οποίο εστάλη στην ισραηλινή πλευρά. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ δύο φορές στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεναν μεγάλες διαφορές. Την Παρασκευή, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, δεν έκανε καμία αναφορά στο σχέδιο Τραμπ.
Καθώς κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Νετανιάχου θα απέρριπτε το σχέδιο ή θα ζητούσε μεγάλες αλλαγές, ο Τραμπ αντέδρασε με ένα αυστηρό τηλεφώνημα. «Πάρτο ή άστο, αλλά αν το αφήσεις μας ξεχνάς» του είπε, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Axios.
Ο Τραμπ μίλησε συνολικά πέντε φορές τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δέχτηκε κάποιες αλλαγές, αλλά απέρριψε άλλες που συνδέονταν με την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου, διευκρινίζοντας ότι δεν θα ζητούσε υποχωρήσεις σε ζητήματα ασφαλείας. «Αν δεχτείς το σχέδιο και η Χαμάς το απορρίψει, θα έχεις πλήρη υποστήριξη να συνεχίσεις τον πόλεμο» φέρεται να είπε.
Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία ακόμη και στο ζήτημα μιας συγγνώμης προς το Κατάρ. «Ο Νετανιάχου κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και το έκανε», είπε πηγή με γνώση των συνομιλιών.
«Μπίμπι πάρτο το ή ξέχασέ μας»
Ο Τραμπ μίλησε συνολικά πέντε φορές τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δέχτηκε κάποιες αλλαγές, αλλά απέρριψε άλλες που συνδέονταν με την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου, διευκρινίζοντας ότι δεν θα ζητούσε υποχωρήσεις σε ζητήματα ασφαλείας. «Αν δεχτείς το σχέδιο και η Χαμάς το απορρίψει, θα έχεις πλήρη υποστήριξη να συνεχίσεις τον πόλεμο» φέρεται να είπε.
Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία ακόμη και στο ζήτημα μιας συγγνώμης προς το Κατάρ. «Ο Νετανιάχου κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και το έκανε», είπε πηγή με γνώση των συνομιλιών.
