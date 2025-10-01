Μέση Ανατολή: Καταστροφή τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ, λένε στη Χαμάς

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Χαμάς έχει περιθώριο «τρεις ή τέσσερις μέρες» να δώσει απάντηση στις προτάσεις του - «Σχέδιο του Νετανιάχου, που απλώς εκφράστηκε από τον Τραμπ», λένε στην παλαιστινιακή οργάνωση