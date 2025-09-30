Τα 20 σημεία του ολοκληρωμένου σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ειδήσεις σήμερα:

11. Θα δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη με δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συμμετέχουσες χώρες.12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.13. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν. Θα υπάρξει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει την οριστική θέση όπλων εκτός χρήσης μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας παροπλισμού και θα υποστηρίζεται από ένα διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαναγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της.14. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παράσχουν εγγύηση ότι η Χαμάς και οι παρατάξεις θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τον λαό της.15. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παράσχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλευτεί την Ιορδανία και την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, μαζί με τις πρόσφατα εκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Ένας μηχανισμός αποσυμφόρησης θα συμφωνηθεί από τα μέρη.16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (ISF) θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση, τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων (ISF), των ISF, των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες της. Πρακτικά, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά τα εδάφη της Γάζας που κατέχουν στις ISF, σύμφωνα με συμφωνία που θα συνάψουν με τη μεταβατική αρχή, μέχρι να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα, εκτός από μια παρουσία στην περίμετρο ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπυρούμενη τρομοκρατική απειλή.17. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την παρούσα πρόταση, τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακωτής επιχείρησης παροχής βοήθειας, θα προχωρήσουν στις περιοχές απαλλαγμένες από την τρομοκρατία που παραδόθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στις Ισραηλινές Δυνάμεις.18. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου βασισμένη στις αξίες της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και των αφηγήσεων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ειρήνη.19. Ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, ενδέχεται επιτέλους να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού.20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.