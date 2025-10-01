Γάζα: Τα ρίσκα που παίρνει ο Νετανιάχου με την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ

Πληροφορημένη πηγή για το θέμα δηλώνει ότι οδεν θα φέρει το σχέδιοστην κυβέρνηση για έγκριση και αντ' αυτού θα ζητήσει από τους υπουργούς να ψηφίσουν μόνο τους όρους για την απελευθέρωση των ομήρων. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει από την πλευρά του σε αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατούμενους.Ο πρώην διπλωμάτηςπροειδοποιεί ότι οπιθανόν να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για θέματα που παραμένουν αμφίσημα, όπως η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, με στόχο την πολιτική του επιβίωση, αλλά και την υπονόμευση του σχεδίου Τραμπ.Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της διεθνούς απομόνωσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ αναγνώρισαν επισήμως παλαιστινιακό κράτος παρά τις ισραηλινές αντιρρήσεις, ενώ άλλοι επέβαλαν κυρώσεις κατά ισραηλινών υπουργών και εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.από την πλευρά της δεν έχει κανένα διπλωματικό πλεονέκτημα. Μπορεί να αποδεχθεί τους όρους ή να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Αλλά αυτό εμπεριέχει το ρίσκο εφαρμογής του σχεδίου σε ορισμένες περιοχές τις οποίες δεν ελέγχει πλέον η οργάνωση, ενώ παράλληλα οθα μπορούσε να δώσει στο Ισραήλ πράσινο φως για να συνεχίσει να πλήττει τη Χαμάς.Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι οπίεσε για την απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς περί παλαιστινιακού κράτους στο σχέδιο Τραμπ και διευκρίνισε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.Το σχέδιο δεν προσφέρει μία ξεκάθαρη πορεία προς την συγκρότηση παλαιστινιακού κράτους. Αντ' αυτού, προβλέπει ότι καθώς η Γάζα θα ανοικοδομείται και αφού εφαρμοσθεί με συνέπεια το παλαιστινιακό πρόγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδεχομένως «εν τέλει να υπάρξει αξιόπιστος δρόμος προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και ίδρυση κράτους, τα οποία αναγνωρίζουμε ως προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού».Η διατύπωση, μάλλον, θα εξοργίσει πολλούς κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει αυστηρά τονπριν από την συνάντησή του με τον Τραμπ να μην υπάρξει αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος.Όμως, στο πλευρό του Τραμπ, οδήλωσε ότι το σχέδιο θέτει τις βάσεις για την προώθηση της ειρήνης στη περιοχή και πέραν αυτής, παραπέμποντας στην επιθυμία και των δύο για την αποκατάσταση σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που δεν το έχουν ακόμη αναγνωρίσει.τουδηλώνει ότι μάλλον οπιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο 2026, αν έχει σε εφαρμογή σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων με μία σειρά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.Αλλά προειδοποιεί ότι ακόμη και μετά την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ, ο Νετανιάχου είναι πιθανόν αργότερα να αποσυρθεί και να ρίξει την ευθύνη στη Χαμάς, τακτική που έχει ακολουθήσει κατά το παρελθόν και ενίσχυσε πολιτικά τη θέση του.ΑΠΕ - ΜΠΕ