Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ φέρνει τον πόλεμο στις αμερικανικές πόλεις, ως πεδίο εκπαίδευσης για τον στρατό - «Σ' όποιον δεν αρέσει, να φύγει» λέει στους στρατηγούς
Σε μια ομιλία-σοκ προς τους Αμερικανούς ανώτατους αξιωματικούς στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο Τραμπ τους κάλεσε να συνταχθούν στο πλευρό του, στον «εσωτερικό πόλεμο» ενάντια σε έναν... αόρατο εχθρό - Είπε ότι θα «καθαρίσει» Σικάγο, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να «καμαρώνει» ότι τερμάτισε έξι-επτά πολέμους στην πρώτη και τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ, αξιώνοντας να του δοθεί... τιμητικά το Νόμπελ Ειρήνης, στο εσωτερικό των ΗΠΑ ωστόσο πληθαίνουν οι φωνές, που επικρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έφερε τον πόλεμο στο έδαφος της ίδιας του της χώρας.
Χθες, ο ένοικος του Λευκού Οίκου «ξαναχτύπησε» με μια... εκρηκτική ομιλία στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, κάλεσε στρατηγούς και ναυάρχους να συμμετάσχουν στην «εσωτερική μάχη» των ΗΠΑ, γράφει ο Άντριου Μπλέικ στο CNN.
Από τις αναφορές σε αστικές περιοχές ως «πεδία εκπαίδευσης», μέχρι τις επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών, το μήνυμα ήταν σαφές: ο στρατός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πολιτικό του πρόγραμμα.
«Κλειδί» στην υπόθεση, που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει και το... ξέσπασμα -όχι ότι θέλει και πολύ για κάτι τέτοιο- του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν οι επικρίσεις ομοσπονδιακού δικαστή για την παρουσία της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες. Στην απόφαση υπήρχε μια αποκαλυπτική υποσημείωση: ο υποστράτηγος της Εθνοφρουράς, Σκοτ Σέρμαν είχε εκφράσει ιδιωτικά την αντίθεσή του στα σχέδια επίδειξης ισχύος στο ΜακΆρθουρ Παρκ, γεγονός που οδήγησε τον ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Γκρέγκορι Μποβίνο, να αμφισβητήσει την «πίστη του στη χώρα».
Ο Σέρμαν, βετεράνος του Ιράκ με 30 χρόνια υπηρεσίας, είδε την αφοσίωσή του να τίθεται υπό αμφισβήτηση, μόνο και μόνο επειδή αντιτάχθηκε στις κυβερνητικές επιλογές. Το περιστατικό ανέδειξε τις πολιτικές πιέσεις που δέχονται οι στρατιωτικοί, την ώρα που ο Τραμπ προχωρά σε αποστολές εντός αμερικανικού εδάφους και παρουσιάζει τις πόλεις ως «πεδία εκπαίδευσης» στρατευμάτων.
Η ρητορική αυτή επιβεβαιώθηκε στην ομιλία του στο Κουάντικο, παρατηρεί το CNN, όπου απευθύνθηκε σε στρατηγούς και ναυάρχους, με ύφος που θύμιζε προεκλογική συγκέντρωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τη συμβολή του στον τερματισμό «περισσότερων από μισής ντουζίνας πολέμων», αναφέρθηκε στο Νόμπελ Ειρήνης που προσδοκά, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς.
Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν η προσπάθειά του να «στρατολογήσει» στρατιωτικούς ηγέτες σε μια «εσωτερική εκστρατεία» καταστολής. Ο Τραμπ μίλησε για έναν «εχθρό εκ των έσω», λέγοντας ότι είναι «σαν ξένος εχθρός, αλλά πιο δύσκολος, γιατί δεν φορά στολή». Υπογράμμισε ότι «οι επικίνδυνες πόλεις», όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες θα αποτελέσουν «πεδία μάχης» και προσέθεσε ότι ο στρατός θα πρέπει να παρέμβει άμεσα.
«Στο Σικάγο μπαίνουμε πολύ σύντομα» δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πόλεμο από μέσα». «Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες. Είναι πολύ επικίνδυνες πόλεις. Και πρόκειται να τις τακτοποιήσουμε μία προς μία. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό μέρος του έργου για μερικούς από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο. Είναι κι αυτό πόλεμος. Είναι πόλεμος εκ των έσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως αυτή η κλιμάκωση της ρητορικής του Αμερικανού προέδρου δεν φαίνεται να εξηγείται με βάση τη λογική, καθώς οι περισσότεροι δήμαρχοι και κυβερνήτες που βλέπουν την Εθνοφρουρά να αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την ασφάλεια στο έδαφός τους, αντιτείνουν ότι οι δείκτες εγκληματικότητας είναι χαμηλοί και πως αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση αποτελεσματικά -συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος, πέρα από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τους Δημοκρατικούς, για την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στις πόλεις τους.
Η επικίνδυνη κλιμάκωση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο, κατά την οποία φαίνεται ότι καλλιεργείται στις ΗΠΑ ένα κλίμα εμφυλίου. Η πρόσφατη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στην Ιντιάνα δυναμίτισε έτι περαιτέρω το κλίμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να την αποδώσει στην άκρα Αριστερά -και δεν άλλαξε στάση ως προς αυτό, ακόμα κι όταν ο συλληφθείς για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον, αποδείχθηκε ότι... κάθε άλλο παρά αριστερός ήταν.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τραμπ ονομάτισε πρόσφατα το κίνημα «Antifa» ως τρομοκρατική οργάνωση, προκαλώντας νέες αντιδράσεις, ενώ βρίσκεται σε ανοιχτό «πόλεμο» με τα πανεπιστήμια εκείνα, που επέτρεψαν να οργανωθούν στους χώρους τους συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την αιματοχυσία στη Γάζα.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ αναζήτησε επιβεβαίωση από τους παριστάμενους στρατηγούς, ρωτώντας αν εγκρίνουν το δόγμα «μας φτύνουν, τους χτυπάμε» απέναντι στους διαδηλωτές. Σε άλλο σημείο, ζήτησε να σηκώσουν το χέρι όσοι θεωρούν τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, «ανάξιο». Η σιωπή των στρατιωτικών εκλήφθηκε από τον πρόεδρο ως επιβεβαίωση της επιλογής του.
Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε μιλήσει λίγο πριν, παρουσιάζοντας τη δική του στρατιωτική φιλοσοφία. Τόνισε τη σημασία σκληρών «πολεμιστών», αυστηρών προδιαγραφών φυσικής κατάστασης και εμφάνισης στο Πεντάγωνο, όμως η ομιλία του είχε και έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Επιτέθηκε στην «κουλτούρα woke», μίλησε περιφρονητικά για τα διεμφυλικά άτομα, αποκαλώντας τους «άντρες με φορέματα» και κατηγόρησε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα μέσα ενημέρωσης ότι «ποτέ δεν θα καταλάβουν τους στρατιωτικούς».
«Οι Δημοκρατικοί δεν σας σεβάστηκαν ποτέ» είπε από την πλευρά του ο Τραμπ, θέλοντας να πείσει τους αξιωματικούς ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι οι πραγματικοί τους πολιτικοί σύμμαχοι.
Η σκηνή αυτή θεωρήθηκε από πολλούς υποβάθμιση των ορίων μεταξύ στρατού και πολιτικής, τροφοδοτώντας τους φόβους για απόπειρα εργαλειοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Δημοσκοπήσεις, πάντως, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών απορρίπτει την ιδέα ανάπτυξης στρατευμάτων στους δρόμους, φοβούμενη περισσότερο την πολιτική εκμετάλλευση της Εθνοφρουράς, από την αύξηση της εγκληματικότητας.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους στρατηγούς με ειρωνικό ύφος: «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε. Βέβαια, τότε πάει ο βαθμός σας, πάει και το μέλλον σας».
