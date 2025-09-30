Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον Πούτιν: Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα - Τι είσαι, χάρτινη τίγρης;

Ο Αμερικανός πρόεδρος για άλλη μία φορά δήλωσε απογοητευμένος από τον Ρώσο ομόλογό του, τονίζοντας ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο» - Δείτε βίντεο