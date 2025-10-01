Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο διεθνής στολίσκος αναφέρει υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τη Γάζα
Over 20 drones are hovering over the Global Sumud Flotilla headed for Gaza. https://t.co/zIVhCsGx8H pic.twitter.com/8kI0dGYqjv— Zaynab (@ZaynabS21) October 1, 2025
«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.
UPDATE – October 1st, 03:03 GMT+3— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025
We are on high alert. Drone activity increasing over the flotilla. Several reports point at different scenarios unfolding in the coming hours.
We have now entered the high-risk zone, the area where previous flotillas ha… https://t.co/D9hu5NPYda
Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Israeli navy vessels are reportedly moving in to intercept the Global Sumud Flotilla, while over 20 drones are flying overhead.— Allan Brady (@AlbroAllan) October 1, 2025
No ships have been boarded yet, but CCTV has been disrupted on several boats. Participants are preparing for interception. pic.twitter.com/EMvER40Yql
