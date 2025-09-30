Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε ολόκληρο όροφο στον Trump Tower για ρομαντικό ραντεβού
Μπάρον Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια Τραμπ ΗΠΑ

Ο Μπάρον Τραμπ ζει μόνιμα στην Ουάσινγκτον και διαμένει στον Λευκό Οίκο

Ο Μπάρον Τραμπ, γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια, επέλεξε τον Πύργο Τραμπ για ένα ρομαντικό ραντεβού, όπως αποκάλυψε το Page Six.

Η επιλογή του χώρου συνδέεται με ζητήματα ασφαλείας, αφού ο 19χρονος είχε στη διάθεσή του έναν ολόκληρο όροφο του κτιρίου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το παρασκήνιο.

Ο νεαρός Τραμπ ζει μόνιμα στην Ουάσινγκτον. Η New York Post είχε αναφέρει ότι διαμένει στον Λευκό Οίκο, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί μαθήματα στο campus του NYU στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Τον περασμένο Απρίλιο, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο Page Six έλεγαν ότι ο Μπάρον απέφευγε να μοιράζεται τον προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου με συμφοιτητές, φοβούμενος διαρροές. Για να επικοινωνεί, προτιμούσε την πλατφόρμα συνομιλίας του Xbox.

Όπως τόνιζαν άτομα από το περιβάλλον του, «δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα αξίζει».

«Αν οι άνθρωποι πάρουν τον αριθμό, θα τον δώσουν και μετά ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα καλούν ασταμάτητα», πρόσθεσαν. «Θα πρέπει να αλλάζει τον αριθμό συνεχώς και θα γίνεται ένα γαϊτανάκι».

