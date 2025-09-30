Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί
Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους εταίρους του για να επιτύχει μια βιώσιμη ειρήνη

Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε χθες Δευτέρα τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να οριστικοποιήσουν αυτήν τη συμφωνία και να την υλοποιήσουν. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει τα δεινά, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους εταίρους του για να «επιτύχει μια βιώσιμη ειρήνη, όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ασφάλεια».


