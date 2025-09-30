Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί
Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους εταίρους του για να επιτύχει μια βιώσιμη ειρήνη
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε χθες Δευτέρα τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να οριστικοποιήσουν αυτήν τη συμφωνία και να την υλοποιήσουν. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει τα δεινά, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε ο Στάρμερ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους εταίρους του για να «επιτύχει μια βιώσιμη ειρήνη, όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ασφάλεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να οριστικοποιήσουν αυτήν τη συμφωνία και να την υλοποιήσουν. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει τα δεινά, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε ο Στάρμερ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους εταίρους του για να «επιτύχει μια βιώσιμη ειρήνη, όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ασφάλεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα