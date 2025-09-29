Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας