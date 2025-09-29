Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν

Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα

H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας

Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινή του ανακοίνωση χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης