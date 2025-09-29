Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα
Ο Μακρόν χαιρετίζει τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα
H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινή του ανακοίνωση χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.
Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.
Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.
Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα