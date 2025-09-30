Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Πόλεμος στο Ισραήλ Ντόναλντ Τραμπ

Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της

Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». 

Οι Άραβες και Μουσουλμάνοι υπουργοί Εξωτερικών λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το σχέδιο που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την πρόληψη του εκτοπισμού των Παλαιστινίων και την προώθηση μιας συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οι υπουργοί επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν θετικά και εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εμπλεκόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής», αναφέρει η κοινή δήλωση.

«Επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απεριόριστη παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την μη εκτόπιση των Παλαιστινίων, την απελευθέρωση των ομήρων, έναν μηχανισμό ασφαλείας που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πλευρών, την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία ενός δρόμου για μια δίκαιη ειρήνη βάσει της λύσης των δύο κρατών, βάσει της οποίας η Γάζα ενσωματώνεται πλήρως με τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως κλειδί για την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας», προσθέτουν οι υπουργοί Εξωτερικών.



Ειδήσεις σήμερα:

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης