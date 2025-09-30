Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της