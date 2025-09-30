Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».
Οι Άραβες και Μουσουλμάνοι υπουργοί Εξωτερικών λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το σχέδιο που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την πρόληψη του εκτοπισμού των Παλαιστινίων και την προώθηση μιας συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας.
«Οι υπουργοί επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν θετικά και εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εμπλεκόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής», αναφέρει η κοινή δήλωση.
«Επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απεριόριστη παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την μη εκτόπιση των Παλαιστινίων, την απελευθέρωση των ομήρων, έναν μηχανισμό ασφαλείας που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πλευρών, την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία ενός δρόμου για μια δίκαιη ειρήνη βάσει της λύσης των δύο κρατών, βάσει της οποίας η Γάζα ενσωματώνεται πλήρως με τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως κλειδί για την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας», προσθέτουν οι υπουργοί Εξωτερικών.
