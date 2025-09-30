Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία στη βάση της λύσης των δύο κρατών
Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε χθες Δευτέρα τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).
Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», σύμφωνα με το WAFA.
Το διοικητικό συμβούλιο δεσμεύεται να συνεργαστεί με Αμερικανούς, περιφερειακούς και άλλους εταίρους για μια συνολική συμφωνία που θα παρέχει βοήθεια στη Γάζα, θα απελευθερώνει τους ομήρους που κρατούνται εκεί, καθώς και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, θα διασφαλίζει την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και θα προωθεί μια λύση δύο κρατών παράλληλα με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, γρήγορες εκλογές και την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού, αποστρατιωτικοποιημένου κράτους.
