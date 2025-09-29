Γάλλος εισαγγελέας διαψεύδει ότι η δίκη Σαρκοζί έγινε από μίσος: «Η πυξίδα μας είναι ο νόμος»
Οι δηλώσεις ήρθαν σε απάντηση του Σαρκοζί, ο οποίος μετά την καταδίκη του υποστήριξε ότι το «μίσος εναντίον του δεν έχει όρια»
Ο Γάλλος εισαγγελέας Ζαν-Φρανσουά Μπονέρ απέρριψε κατηγορηματικά ότι η δίκη του Νικολά Σαρκοζί για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη υπαγορεύτηκε από προσωπικό μίσος. Ο Σαρκοζί, που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ποινική συνωμοσία, έχει ασκήσει έφεση, ωστόσο η ποινή του θα αρχίσει να εκτίεται άμεσα.
Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο RTL, ο επικεφαλής της εισαγγελίας οικονομικών εγκλημάτων, Ζαν-Φρανσουά Μπονέρ, τόνισε: «Δεν έχουμε κανένα μίσος να εκφράσουμε. Η πυξίδα μας είναι ο νόμος, είναι το κράτος δικαίου». Οι δηλώσεις ήρθαν σε απάντηση του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μετά την καταδίκη του υποστήριξε ότι το «μίσος εναντίον του δεν έχει όρια».
Ο Σαρκοζί, πρόεδρος της Γαλλίας την περίοδο 2007-2012, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε πέντε χρόνια φυλάκισης, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ποινική συνωμοσία με στόχο τη λήψη προεκλογικών κονδυλίων από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, αποφάσισε ότι η ποινή πρέπει να εκτιθεί άμεσα, ακόμη και αν ασκηθεί έφεση, κρίνοντας ότι τα αδικήματα ήταν «εξαιρετικής βαρύτητας» και «πιθανόν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».
Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η δικαστής Γκαβαρίνο, που προήδρευσε στη δίκη διάρκειας τριών μηνών με κατηγορούμενους τον Σαρκοζί και 11 ακόμη πρόσωπα, δέχθηκε απειλές για τη ζωή της και μηνύματα που περιείχαν προειδοποιήσεις για «σοβαρή βία». Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει δύο έρευνες για τις απειλές.
