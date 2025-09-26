Στην ιστορική φυλακή La Santé θα πάει ο Νικολά Σαρκοζί - Σε μονόκλινο, στην VIP πτέρυγα με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Οι συνθήκες κράτησης

Μετά το σοκ από την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη, το ερώτημα που κυριαρχεί στη Γαλλία είναι πού θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος για να εκτίσει την ποινή του.Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, γνώστες του σωφρονιστικού συστήματος εκτιμούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η φυλάκισή του στο ιστορικό La Santé του Παρισιού.Το La Santé, με μακρά ιστορία που περιλαμβάνει την κράτηση του διαβόητου «Κάρλος το Τσακάλι» και του πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, διαθέτει ειδική πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα». Εκεί, στο λεγόμενο «VIP τμήμα», έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες όπως ο πρώην στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν.Οι κρατούμενοι σε αυτή την πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, απομονώνονται στις εξωτερικές δραστηριότητες για λόγους ασφαλείας, αλλά κατά τα λοιπά οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από το υπόλοιπο σωφρονιστικό ίδρυμα.Όπως σημειώνει ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ από το Παρατηρητήριο Διεθνών Φυλακών, το La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες από άλλες φυλακές της χώρας. Τα κελιά (9-12 τ.μ.) διαθέτουν δικό τους ντους, ενώ ο Σαρκοζί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και τηλεόραση, με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. Τα γεύματα παραδίδονται στους κρατούμενους, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων για προετοιμασία φαγητού εντός του κελιού.«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ένας εκπρόσωπος κοινωνικού κύκλου που συνήθως αποφεύγει τη φυλάκιση, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα», σχολίασε ο Φίςμαϊστερ.Για τον ίδιο τον Σαρκοζί, που ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική κατά της εγκληματικότητας χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς ταραχοποιούς «αποβράσματα», η εμπειρία της φυλάκισης ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολη, σχολιάζει το Reuters.Παρά τις ανακαινίσεις, το La Santé αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου, εκεί κρατούνται 1.243 άτομα ενώ η χωρητικότητά του είναι 657.