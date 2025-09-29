Πόλεμος στην Ουκρανία: Κανένα μέρος της Ρωσίας δεν θα είναι πλέον ασφαλές, λέει το Κίεβο
Σύμφωνα με τον Κιθ Κέλογκ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία - Στο τραπέζι η διάθεση πυραύλων Tomahawk από την Ουάσινγκτον στο Κίεβο
Η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι από σήμερα δεν θα υπάρχει ασφαλές μέρος στο έδαφός της, τα ουκρανικά όπλα θα φτάσουν σε οποιαδήποτε ρωσική στρατιωτική εγκατάσταση.
Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα, σχολιάζοντας όσα είπε νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξουσιοδοτήσει τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.
«Η Ουκρανία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της, βάσει του δικαιώματος αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα ότι σήμερα και στο μέλλον δεν θα υπάρχει ασφαλές μέρος για αυτήν και ότι τα ουκρανικά όπλα και ο ουκρανικός στρατός θα καταλάβουν οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση στο έδαφός της. Έχουμε ήδη αποδείξει τη δύναμη των ουκρανικών όπλων», τόνισε ο Σιμπίχα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ο Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε πως ο Τραμπ εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για απόκτηση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.
Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.
Κοινή ασπίδα της Ουκρανίας με τους Ευρωπαίους, προτείνει ο Ζελένσκι
Νωρίτερα, στη σύνοδο της Βαρσοβίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία επιθυμεί να δημιουργήσει κοινή εναέρια αμυντική ασπίδα για την προστασία από τις απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της.
«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία και σε όλους τους εταίρους μας την δημιουργία μίας κοινής απολύτως αξιόπιστης ασπίδας κατά των ρωσικών εναέριων απειλών», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
Οι ηγέτες της Ατλαντικής Συμμαχίας δήλωσαν ότι η Πολωνία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με τις εναέριες διεισδύσεις στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής. Το Κίεβο δηλώνει ότι η ουκρανική εμπειρία από εναέριες απειλές θα είναι πολύτιμη.
«Είναι εφικτό. Η Ουκρανία έχει την δυνατότητα να αποκρούσει όλα τα είδη των ρωσικών drones και πυραύλων και αν ενεργήσουμε από κοινού στην περιοχή, θα έχουμε αρκετά όπλα και παραγωγική δυνατότητα».
Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η στάση απέναντι στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη έχει αλλάξει.
«Αυτή την στιγμή, η στάση του προέδρου Τραμπ κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά ισορροπημένη και υποστηρίζει τη στάση της Ουκρανίας, αν και αναμφίβολα θέλει να παραμείνει μεσολαβητής ανάμεσα σε εμάς και την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.
Trump news and updates:— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 29, 2025
🇺🇸 #President #Trump has approved Strikes Into #Russia
Trump has approved Ukraine carrying out long-range strikes on Russian territory but has not yet decided on supplying Tomahawk missiles, U.S. presidential envoy Keith Kellogg said on Fox News.
When… pic.twitter.com/mwpPKblOU1
