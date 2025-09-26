Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα

Πιθανό να ζητήσει «βραχιολάκι»

Η φυλακή La Santé αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και «συμβολικά» σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Χτίστηκε το 1867, στη συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1868. Το όνομά της («Η Υγεία») προέρχεται από τον δρόμο όπου βρίσκεται, την οδό Rue de la Santé.Αρχικά σχεδιάστηκε ως, βασισμένη στο αμερικανικό «σύστημα της Φιλαδέλφειας», με μεμονωμένα κελιά για κάθε κρατούμενο. Σταδιακά εξελίχθηκε σε φυλακή «υψηλής ασφάλειας», όπου οδηγήθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, τρομοκράτες, αλλά και γνωστές προσωπικότητες.Μεταξύ των διασημότερων κρατουμένων της ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο Μανουέλ Νοριέγκα, καθώς και Γάλλοι πολιτικοί και επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν για οικονομικά ή πολιτικά σκάνδαλα.Η φυλακή γνώρισε σημαντικές καταγγελίες για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης (υπερπληθυσμός, βία, αυτοκτονίες). Το 2014 έκλεισε προσωρινά για πλήρη ανακαίνιση, και επαναλειτούργησε το 2019, με σύγχρονα κελιά, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και ειδικές πτέρυγες για ευάλωτους κρατούμενους, όπως πολιτικές προσωπικότητες ή άτομα υψηλού κινδύνου.Σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον εμβληματικά σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, με χωρητικότητα περίπου 650 κρατουμένων, αν και στην πράξη φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό.Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του γαλλικού δικαστηρίου, τόσο ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, όσο και πολιτικά πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον πρώην πρόεδρο της ΓαλλίαςΟρισμένοι εκ των υποστηρικτών του Νικολά Σαρκοζί θεωρούν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ωστόσο ο δικηγόρος του πρώην προέδρου δήλωσε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα διότι ο Νικολά Σαρκοζί επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του.Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ωστόσο το δικαίωμα, μετά τη φυλάκισή του, να ζητήσει να αποφυλακιστεί και στη συνέχεια να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».