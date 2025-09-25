«Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά»: Τι έγινε στο δικαστήριο όταν ανακοινώθηκε η ποινή του Σαρκοζί

Κλείσιμο

Μια δικαστική περιπέτεια πολλών ετών τερματίστηκε με καταδικαστική απόφαση κατά του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σύσταση συμμορίας.Το πότε θα βρεθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του θα το γνωρίζουμε στα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο ήταν που προκάλεσε αναστάτωση στο δικαστήριο.Το κλίμα μεταφέρει το ρεπορτάζ του BFMTV που μιλά γιαΚάποιοι έβαλαν τα χέρια τους μπροστά στο στόμα τους, άλλοι άρχισαν να κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία την οθόνη που μετέδιδε τη διαδικασία, αναφέρει το δημοσίευμα.Στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί ανέφερε: «Η σημερινή απόφαση είναι πολύ σοβαρή για το Κράτος Δικαίου στη Γαλλία. Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος».Την οργή της για την απόφαση εξέφρασε η σύζυγος του Σαρκοζί,που άρπαξε το κάλυμμα του μικροφώνου ενός δημοσιογράφου και το πέταξε στο έδαφος.Υπενθυμίζεται ότι το Ποινικό Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε ένοχο τον Σαρκοζί για σύσταση συμμορίας, με δράση από το 2005 ως το 2007, και τον καταδικασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, την οποία δεν θα αποφύγει ακόμη και αν ασκήσει έφεση.Επέβαλε επίσης τον Νικολά Σαρκοζί σε πρόστιμο 100.000 ευρώ και επέβαλε απαγόρευση των πολιτικών, αστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων για πέντε χρόνια, καθώς και απαγόρευση εκλογιμότητας για πέντε χρόνια.Το δικαστήριο θα αποφασίσει πιθανόν στις 13 Οκτωβρίου για την ημερομηνία φυλάκισής του. Σε κάθε περίπτωση ο Σαρκοζί θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.Η ποινή είναι άμεσα εκτελεστή, οπότε ο Σαρκοζί θα λίγο χρόνο για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του πριν περάσει την πύλη των φυλακών.