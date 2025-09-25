Σαρκοζί: Ενοχλημένη η Μπρούνι μετά την ανακοίνωση της απόφασης, κατέβασε μικρόφωνο δημοσιογράφου - Δείτε βίντεο

«Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά. Η σημερινή απόφαση είναι πολύ σοβαρή για το Κράτος Δικαίου στη Γαλλία» σχολίασε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας