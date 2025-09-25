Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ισραήλ: Ο στόλος για τη Γάζα χρηματοδοτείται από τη Χαμάς, είμαστε έτοιμοι να τον αναχαιτίσουμε, λένε οι IDF
Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί τα σύνορα του Ισραήλ στη θάλασσα», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF
Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ είναι έτοιμο να αναχαιτίσει μια αποστολή ακτιβιστών που ταξιδεύουν με δεκάδες σκάφη προς τη Γάζα για να αμφισβητήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. All boats have been merged with each other finally. Now All start sailing towards Gaza jointly
«Παρακολουθούμε αυτό το στόλο. Έχουμε εμπειρία από το παρελθόν, αλλά αυτή η αποστολή είναι διαφορετική, με δεκάδες σκάφη», δήλωσε ο Ντεφρίν απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ πρόσθεσε πως το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί τα σύνορα του Ισραήλ στη θάλασσα. Είμαστε προετοιμασμένοι, και το Πολεμικό Ναυτικό είναι προετοιμασμένο».
📸roosykema (IG) pic.twitter.com/pIh4TVxIOw
«Αυτός ο στολίσκος, όπως γνωρίζουμε, έχει σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί από τη Χαμάς, από εκπροσώπους της Χαμάς στην Ευρώπη. Έχουμε σαφείς αποδείξεις για αυτό», ισχυρίστηκε ακόμα ο Ντεφρίν.
Ακόμα, είπε πως όσοι θέλουν να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους στη Γάζα μπορούν να το κάνουν μέσω των οργανωμένων διαδρομών βοήθειας που χρησιμοποιούν διάφορες χώρες και διεθνείς οργανώσεις.
Η αποστολή απέρριψε την πρόταση να παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο
Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της αποστολής Global Sumud Flottilla ανακοίνωσε ότι τα μέλη της, απέρριψαν την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρει σε εκπρόσωπο του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην Κύπρο.
Παράλληλα, τα μέλη της Sumud Flottilla θεωρούν ότι, βάσει πληροφοριών τους, το Ισραήλ «είναι πολύ πιθανό να πλήξει και πάλι τα πλοιάριά τους, ακόμη και με θανατηφόρα όπλα, μέσα στο επόμενο σαρανταοκτάωρο».
All boats have been merged with each other finally. Now All start sailing towards Gaza jointly
Italy and Spain have deployed naval ships to assist an international aid flotilla that has come under drone attack while trying to deliver aid to Gaza, potentially ratcheting up tensions with Israel, which strongly opposes the initiative https://t.co/7O8CiZVqWd pic.twitter.com/6JceYNjQcz— Reuters (@Reuters) September 25, 2025
Την Πέμπτη, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο τόνισε ότι «η ανθρωπιστική αυτή αποστολή δεν πρέπει να προσπαθήσει να σπάσει το ναυτικό μπλόκο του Ισραήλ διότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση». «Πρόκειται για κάτι που στερείται λογικού νοήματος», προσέθεσε.
Ο Κροζέτο εξήγησε, παράλληλα, ότι η ιταλική φρεγάτα Alpino πρόκειται να αντικαταστήσει την φρεγάτα Fasan, σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας στα μέλη της Global Sumud Flottilla, σε διεθνή χωρικά ύδατα.
