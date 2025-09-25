Ρούτε: Οι χώρες - μέλη του NATO πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροσκάφη «αν είναι απαραίτητο»

Ο Γενικός Γραμματέας του, υποστήριξε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδροςότι οι χώρες-μέλη τουθα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» τουΑκόμη, πρόσθεσε ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.