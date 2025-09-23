ΗΠΑ: Μειώθηκε κατά μία μονάδα, στο 41%, η δημοτικότητα του Τραμπ

Nέα δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και του ινστιτούτου Ipsos δείχνει ότι οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού - Το 54% θεωρεί ότι η εθνική οικονομία βαδίζει σε λάθος δρόμο