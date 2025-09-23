Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε πως παντρεύτηκε πριν από δύο χρόνια - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, η Ολυμπιονίκης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη
Μια χαρμόσυνη αποκάλυψη έκανε η Άννα Κορακάκη στα social media. Η αθλήτρια γνωστοποίησε με ανάρτησή της ότι πριν ακριβώς δύο χρόνια, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.
Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τότε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον γάμο της. Σήμερα ωστόσο, με αφορμή τη δεύτερη επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έγραψε: «23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα».
