Στροφή στις επενδύσεις κάνει η Γερμανία - Έμφαση στην συντήρηση των υποδομών στον προϋπολογισμό του 2026

Για επενδύσεις - ρεκόρ, κυρίως στις υποδομές, και, την ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για «θαρραλέες και συχνά άβολες αποφάσεις», έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζοντας την Τρίτη στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.Η αντιπολίτευση επικρίνει ήδη την κυβέρνησηΤο σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2026 προβλέπει συνολικές, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον δαπάνες από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την προστασία του κλίματος, το ταμείο για τις ένοπλες δυνάμεις και το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό.Συνολικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 630 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος των επενδύσεων θα ανέλθει σε 126,7 δισ.Καταθέτοντας το σχέδιό του στην Μπούντεσταγκ, ο Κλίνγκμπαϊλ μίλησε για «αλλαγή μοντέλου δημοσιονομικής πολιτικής», η οποία, όπως είπε, γίνεται θετικά αποδεκτή διεθνώς και διευκρίνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για επενδύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες «έχουν παραμεληθεί εδώ και χρόνια».Τόνισε επίσης, απαντώντας στην σχετική κριτική, ότι με τα χρήματα από τα ειδικά ταμείακαι ανέδειξε ως κεντρικές προτεραιότητες την διασφάλιση των θέσεων εργασίας στην χαλυβουργία και στην αυτοκινητοβιομηχανία. «Δεν μπορεί να επιτραπεί στον φθηνό και βρώμικο χάλυβα από την Κίνα να έρθει εδώ και να εκτοπίσει τον εγχώριο χάλυβα. Η χαλυβουργία, με 80.000 εργαζόμενους, αποτελεί βασικό τομέα για την Γερμανία», δήλωσε ο υπουργός.Πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για την αυτοκινητοβιομηχανία. «Το μέλλον της είναι ηλεκτρικό και πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ηλεκτροκίνηση και την επέκταση των υποδομών φόρτισης», δήλωσε.Στην ομιλία του, ο υπουργός Οικονομικών προετοίμασε τους πολίτες, ενώ αναφέρθηκε σε μαζικές επενδύσεις, «αλλά και σημαντικές εξοικονομήσεις». Αυτό «είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά είναι απαραίτητο, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις - στην γραφειοκρατία, στο κράτος πρόνοιας, στην οικονομία - έχουν ήδη καθυστερήσει», πρόσθεσε ο Κλίνγκμπαϊλ και μίλησε για «διαρθρωτική ανισορροπία» στα ομοσπονδιακά οικονομικά και δισεκατομμύρια ευρώ σε κενά στον προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια.«Εάν δεν βρεθεί λύση, η ευημερία, η ασφάλεια και η συνύπαρξη θα τεθούν σε κίνδυνο. Και όποιος πιστεύει ότι μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, κάνει λάθος», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και κάλεσε όλους τους υπουργούς «να αρχίσουν να αποταμιεύουν τώρα».Ειδικά για το, υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό και να είναι έτοιμο για το μέλλον και πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται στην απασχόληση, θα δημιουργούν νέα ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση και θα διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικές δαπάνες θα μειώνονται, ενώ τα έσοδα θα αυξάνονται».Ο προϋπολογισμός έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί στο τέλος του Νοεμβρίου.