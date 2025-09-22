Πολωνία: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, είπε ο Τουσκ

Συνεδριάζει αύριο το NATO για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη

Κλείσιμο

Η Μόσχα κατηγορεί το Ταλίν για ψευδείς ισχυρισμούς

δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή, αλλά θα υιοθετήσει συνετότερη τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργόςκατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στηνότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το περιστατικό.δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί τηςείναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.Την νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε σήμερα ο«Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic - αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα - πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος...ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.Οι αντιπρόσωποι των 32 χωρών τουθα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.Αυτή η συνεδρίαση τουσε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης τουπου προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την πλευρά του, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών.Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφηεισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.