Πολωνία: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, είπε ο Τουσκ
Ο Πολωνός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα κλιμακώσει χωρίς τη συμμετοχή των Συμμάχων - Συνεδριάζει αύριο το NATO για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη - Η Μόσχα κατηγορεί το Ταλίν για ψευδείς ισχυρισμούς
Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή, αλλά θα υιοθετήσει συνετότερη τακτική για περιστατικά που δεν είναι σαφή, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση στην Ατλαντική Συμμαχία ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Ορισμένοι νατοϊκοί σύμμαχοι πρότειναν σθεναρή απάντηση.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει το περιστατικό.
Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί της Εσθονίας είναι ψευδείς και έχουν ως στόχο την αύξηση της έντασης.
Την νύκτα της 10ης προς την 11η Σεπτεμβρίου, 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Η Βαρσοβία κατήγγειλε επίσης την Παρασκευή ότι δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας εξόρυξης της Petrobaltic στην Θάλασσα της Βαλτικής.
«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε σήμερα ο Ντόναλντ Τουσκ.
«Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic - αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα - πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».
Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα είναι μόνη αν ξεκινήσει κλιμάκωση. «Πρέπει επίσης να είμαι τελείως βέβαιος...ότι όλοι οι σύμμαχοι θα το αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς», είπε.
Αυτή η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC) σε επίπεδο πρεσβευτών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη του.
Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας αυτής της Βαλτικής και παρέμειναν εκεί 12 λεπτά, προκαλώντας διαμαρτυρίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτή τη νέα ρωσική «πρόκληση», ενώ η Μόσχα διέψευσε οποιαδήποτε παραβίαση.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την πλευρά του, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα «σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία», είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών.
Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.
Συνεδριάζει αύριο το NATO για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφηΟι αντιπρόσωποι των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αίτημα που διατύπωσε η Εσθονία μετά την παραβίαση, την Παρασκευή, του εθνικού εναέριου χώρου της από ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της συμμαχίας.
Η Μόσχα κατηγορεί το Ταλίν για ψευδείς ισχυρισμούςΗ Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.
Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.
