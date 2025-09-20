Ανάλυση Le Monde: Η Ρωσία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ με απανωτές προκλήσεις στη Βαλτική - Κλιμάκωση με άγνωστη πρόθεση

Κλιμάκωση με άγνωστη πρόθεση

Η Μόσχα διέψευσε την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε είσοδος στον εσθονικό εναέριο χώρο. Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις, η ένταση παραμένει.Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοια περιστατικά λειτουργούν ως μήνυμα ισχύος και δοκιμή αντοχών προς το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου.Η Εσθονία και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες, χωρίς ισχυρή δική τους αεράμυνα, αναζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή των συμμάχων, θεωρώντας ότι οι κινήσεις της Ρωσίας δεν περιορίζονται μόνο στην Ουκρανία, αλλά στοχεύουν συνολικά την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης.