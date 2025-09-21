«Ανταμείβουν την τρομοκρατία» - Ο Νετανιάχου απαντά στις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Παλαιστινιακό κράτος Βρετανία Συρία

«Ανταμείβουν την τρομοκρατία» - Ο Νετανιάχου απαντά στις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε πως υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό, ωστόσο «υπάρχει ακόμα δρόμος» για τελική συμφωνία

«Ανταμείβουν την τρομοκρατία» - Ο Νετανιάχου απαντά στις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος
37 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφού  ΒρετανίαΚαναδάς καιΑυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε κάθε τέτοιου είδους απόπειρα, η οποία όπως τόνισε, «απειλεί την ύπαρξή μας». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προανήγγειλε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και σε επαφές με τη Συρία που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνίες ειρήνης με Δαμασκό και Βηρυτό.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, αλλά και την αντικειμενική αλήθεια» για τον αγώνα της χώρας του «ενάντια στις δυνάμεις του κακού». Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».

Αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι μετά την ομιλία του θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο σε συνομιλίες με τη Συρία, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνευτικές συμφωνίες τόσο με τη Δαμασκό όσο και με τη Βηρυτό. «Οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε απίστευτες δυνατότητες. Υπάρχει η προοπτική ειρήνης με τους γείτονες του βορρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως αργά το βράδυ συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει σχέδιο συμφωνίας ασφαλείας με τη Συρία. Όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές, η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότο της χώρας.


Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της

Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης