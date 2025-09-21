«Ανταμείβουν την τρομοκρατία» - Ο Νετανιάχου απαντά στις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος
«Ανταμείβουν την τρομοκρατία» - Ο Νετανιάχου απαντά στις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε πως υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό, ωστόσο «υπάρχει ακόμα δρόμος» για τελική συμφωνία
Λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφού Βρετανία, Καναδάς καιΑυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε κάθε τέτοιου είδους απόπειρα, η οποία όπως τόνισε, «απειλεί την ύπαρξή μας». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προανήγγειλε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και σε επαφές με τη Συρία που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνίες ειρήνης με Δαμασκό και Βηρυτό.
Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, αλλά και την αντικειμενική αλήθεια» για τον αγώνα της χώρας του «ενάντια στις δυνάμεις του κακού». Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».
Αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι μετά την ομιλία του θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο σε συνομιλίες με τη Συρία, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνευτικές συμφωνίες τόσο με τη Δαμασκό όσο και με τη Βηρυτό. «Οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε απίστευτες δυνατότητες. Υπάρχει η προοπτική ειρήνης με τους γείτονες του βορρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.
Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως αργά το βράδυ συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει σχέδιο συμφωνίας ασφαλείας με τη Συρία. Όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές, η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότο της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως στην ομιλία του στον ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια του Ισραήλ, αλλά και την αντικειμενική αλήθεια» για τον αγώνα της χώρας του «ενάντια στις δυνάμεις του κακού». Όπως τόνισε, στόχος του είναι να προβάλλει το όραμα για «πραγματική ειρήνη, ειρήνη μέσα από τη δύναμη».
Αναφερόμενος στις διεθνείς πιέσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «παράλογη ανταμοιβή στην τρομοκρατία». «Θα πρέπει να πολεμήσουμε στον ΟΗΕ και σε κάθε άλλο πεδίο απέναντι στη ψευδή προπαγάνδα που μας στοχοποιεί», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως η διεθνής κοινότητα θα ακούσει τις θέσεις του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι μετά την ομιλία του θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Θα είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, από την αρχή της δεύτερης θητείας του – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», σημείωσε.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο σε συνομιλίες με τη Συρία, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ειρηνευτικές συμφωνίες τόσο με τη Δαμασκό όσο και με τη Βηρυτό. «Οι νίκες μας απέναντι στη Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε απίστευτες δυνατότητες. Υπάρχει η προοπτική ειρήνης με τους γείτονες του βορρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.
Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως αργά το βράδυ συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει σχέδιο συμφωνίας ασφαλείας με τη Συρία. Όπως ανέφεραν ισραηλινές πηγές, η Δαμασκός επιδιώκει να εξασφαλίσει παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και αποχώρηση στρατευμάτων από τον νότο της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα