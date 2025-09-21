Στάρμερ: Σήμερα θα ανακοινώσει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο

Την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να ανακοινώσει το απόγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου ΒασιλείουΗ απόφαση αυτή αποτελεί μείζονα αλλαγή στη στάση του Λονδίνου, καθώς μέχρι σήμερα οι βρετανικές κυβερνήσεις συνέδεαν την αναγνώριση με την ολοκλήρωση ειρηνευτικής διαδικασίας.είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Ιούλιο ότι η χώρα του θα αλλάξει θέση εάν το Ισραήλ δεν ικανοποιούσε συγκεκριμένους όρους, όπως συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και δέσμευση σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγούσε στη συνύπαρξη παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.Η ισραηλινή ηγεσία έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα την ομηρία 251 ατόμων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,είχε δηλώσει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει την τρομοκρατία».Η βρετανική πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση, οικογένειες ομήρων αλλά και βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος. Ωστόσο, υπουργοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει «ηθική υποχρέωση» να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.Σημειώνεται πως ο Στάρμερ είχε θέσει ως καταληκτική ημερομηνία τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα, για να προχωρήσει το Ισραήλ σε «ουσιαστικά βήματα» προς κατάπαυση πυρός και ειρηνευτική διαδικασία. «Με τη λύση των δύο κρατών πλέον να απειλείται, αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε», είχε δηλώσει τον Ιούλιο.