Γάζα: Συνεχίζεται ο εφιάλτης, 46 νεκροί, ξεκληρίστηκε οικογένεια - Και η Αυστραλία αναγνωρίζει σήμερα παλαιστινιακό κράτος
Προωθούνται στην Πόλη της Γάζας οι Ισραηλινοί, κατέχουν ήδη τα ανατολικά προάστια - Σύγχυση με τον αριθμό των εκτοπισμένων - Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, θα αναγνωρίσει και η Καμπέρα κράτος Παλαιστίνης
Άλλη μία εφιαλτική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι της Γάζας, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση τα ξημερώματα της Κυριακής. Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι μέσα στα σπίτια τους στην Πόλη της Γάζας.
Η πλειονότητα των κατοίκων παραμένει στα σπίτια τους ή σε πρόχειρα καταλύματα, παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Ο λόγος, όπως εξηγούν οι ίδιοι, είναι απλός: δεν είναι ασφαλές να βγουν έξω από τις σκηνές ή τα καταφύγιά τους, καθώς οι δρόμοι και οι καταυλισμοί εκτοπισμένων έχουν παγιδευτεί με εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτούνται εξ αποστάσεως.
Τη νύχτα η ατμόσφαιρα παρέμεινε αποπνικτική από τους καπνούς, ενώ η κίνηση των πολιτών ήταν σχεδόν αδύνατη. Οι επιθέσεις στέρησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 46 ανθρώπους. Η πλέον φονική έπληξε συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, όπου είχαν καταφύγει οικογένειες που μόλις είχαν εγκαταλείψει την περιοχή Ζεϊτούν λόγω της προέλασης του ισραηλινού στρατού.
Τα περισσότερα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν τις σορούς 14 ατόμων, όμως πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται, παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού, με τα περιθώρια για την εύρεση επιζώντων να στενεύουν δραματικά.
Τις τελευταίες ημέρες, οι ισραηλινές δυνάμεις που ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας βομβάρδισαν τις γειτονιές Σέικ Ραντβάν και Ταλ αλ-Χάουα, που θέλουν να ενισχύσουν την παρουσία τους, πριν προχωρήσουν προς τα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει καταφύγει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει κατεδαφίσει έως και 20 πολυώροφα στην πόλη της Γάζα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός πιστεύει επίσης πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Χαμάς, ωστόσο, αρνείται αυτόν τον αριθμό, λέγοντας ότι ο αριθμός των ατόμων που έφυγαν δεν ξεπέρασε τους 300.000 και ότι περίπου 900.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών ομήρων.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على حي الصبرة جنوب مدينة #غزة واستشهاد عشرات الفلسطينيين من عائلة دغمش
تقرير: إسلام بدر
pic.twitter.com/xnBvXRQtBS
Προωθούνται στην Πόλη της Γάζας οι Ισραηλινοί, κατέχουν ήδη τα ανατολικά προάστιαΑπό την προηγούμενη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εντατική εκστρατεία με στόχο την κατεδάφιση πολυώροφων κτιρίων στην Πόλη της Γάζας, επιπλέον της επίγειας επίθεσης.
Και η Αυστραλία θα αναγνωρίσει σήμερα κράτος ΠαλαιστίνηςΣτο μεταξύ, η Αυστραλία θα ανακοινώσει σήμερα την μονομερή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στην εφημερίδα The Times of Israel.
Η Καμπέρα θα είναι η τρίτη δυτική χώρα που αναμένεται να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα σήμερα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ.
Η Αυστραλία προχωράει σε αυτό το βήμα παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Τους είπαμε ότι δεν είναι χρήσιμο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Αυστραλία δικαιολόγησε την κίνηση αυτή με «διαφανείς εσωτερικές εκτιμήσεις».
