Γάζα: Συνεχίζεται ο εφιάλτης, 46 νεκροί, ξεκληρίστηκε οικογένεια - Και η Αυστραλία αναγνωρίζει σήμερα παλαιστινιακό κράτος

Η Καμπέρα θα είναι η τρίτη δυτική χώρα που αναμένεται να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα σήμερα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση πριν ή κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ.Η Αυστραλία προχωράει σε αυτό το βήμα παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Τους είπαμε ότι δεν είναι χρήσιμο», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Αυστραλία δικαιολόγησε την κίνηση αυτή με «διαφανείς εσωτερικές εκτιμήσεις».