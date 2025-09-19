Ο Τραμπ ζητά την αφαίρεση και άλλων αδειών τηλεοπτικών δικτύων που είναι εναντίον του μετά το κόψιμο του Κίμελ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει την Αμερικανική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών εν μέσω διαμάχης για τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ - Αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και Χόλιγουντ
Ο Τραμπ μίλησε για το θέμα σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, κατά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Διάβασα κάπου ότι τα κανάλια ήταν 97% εναντίον μου, ξανά 97% αρνητικά, κι όμως κέρδισα εύκολα και τις επτά κρίσιμες πολιτείες [στις περσινές εκλογές]», δήλωσε ο πρόεδρος.
«Ο Τύπος μου δίνει μόνο αρνητική δημοσιότητα. Εννοώ, έχουν άδεια λειτουργίας. Θα σκεφτόμουν ίσως να αφαιρεθεί η άδειά τους».
Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, μιλώντας στο Fox την Πέμπτη, σημείωσε ότι η αναστολή του Κίμελ δεν είναι «το τελευταίο βήμα».
«Θα συνεχίσουμε να κρατάμε τους σταθμούς υπεύθυνους απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», είπε.
«Κι αν οι σταθμοί δεν συμφωνούν με αυτή τη λύση, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».
Η FCC έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε μεγάλα δίκτυα, όπως το ABC, και στα ανεξάρτητα συνεργαζόμενα κανάλια τους. Ωστόσο, έχει περιορισμένη εξουσία σε καλωδιακά δίκτυα, όπως τα Fox ή MSNBC, και καμία εξουσία σε podcasts ή στις περισσότερες υπηρεσίες streaming.
Ειδικοί νομικοί σημειώνουν ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, θα εμπόδιζε τη FCC από το να αφαιρέσει νόμιμα άδειες βάσει πολιτικής διαφωνίας.
Το δίκτυο, που ανήκει στη Disney, ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι θα αναστείλει την εκπομπή του Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά την έντονη κριτική για τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα.
Τη Δευτέρα, ο Κίμελ υπέθεσε ότι ο ύποπτος ήταν Ρεπουμπλικάνος της Maga, ενώ οι αρχές στη Γιούτα ανέφεραν ότι ο φερόμενος δράστης ήταν «εθισμένος σε αριστερή ιδεολογία».
Το ABC απέσυρε το «Jimmy Kimmel Live!» από την τηλεόραση, μετά την απειλή της FCC για δράση εξαιτίας των σχολίων του παρουσιαστή.
Στο πλευρό του Κίμελ και ο ΟμπάμαΗ φωνή του Μπαράκ Ομπάμα ήρθε να προστεθεί σε αυτές που υποστηρίζουν τον Τζίμι Κίμελ, αφότου το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε επ' αόριστον την εκπομπή του, εξαιτίας σχολίων που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος καταδίκασε την κυβέρνηση Τραμπ για τις ενέργειές της, που οδήγησαν στην αναστολή της εκπομπής του Κίμελ από το ABC, που ανήκει στον όμιλο της Disney.
«Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα της ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, εκτός αν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν», έγραψε ο Ομπάμα σε μια ανάρτηση στο X.
After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN— Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα ο δημοφιλής παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ, ξεκίνησε την εκπομπή του με έναν μονόλογο, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε τους υποστηρικτές του Τραμπ και του M.A.GA. ότι επιχειρούν να καρπωθούν το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.
Για τα λόγια του αυτά, ο παρουσιαστής και κωμικός δέχτηκε κριτική από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «πανηγύρισε» επί της ουσίας το κόψιμο της εκπομπής, χαρακτηρίζοντας τον παρουσιαστή «ατάλαντο».
⚠️This is the Jimmy Kimmel monologue that got his show pulled.— Leia (@TheSWPrincess) September 18, 2025
Not hate. Not celebration of death.
Just the truth: Republicans rushed to blame the left before any facts about the shooter or motive were known.
Keep sharing it. Spread the truth. pic.twitter.com/hyq1arRNSY
Στον αντίποδα, πολλοί ήταν οι Δημοκρατικοί που καταδίκασαν την αναστολή του κωμικού, συμπεριλαμβανομένων του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και του ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, ζητούν τώρα την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ.
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ κόντρα στην απόλυση του Κίμελ - «Η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία»
«Όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους για να σταματήσουν αυτό που συμβαίνει στον Τζίμι Κίμελ», τόνισε συγκεκριμένα ο Σούμερ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση του Κίμελ, έγινε αφού ο ίδιος ο Καρ απείλησε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC με συνέπειες, εάν δεν λάμβαναν μέτρα κατά του παρουσιαστή. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FCC, μιλώντας σε podcast του Μπένι Τζόνσον, απηύθυνε τη φράση «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».
Ο ίδιος ο Μπρένταν Καρ, μάλιστα, αυτή τη φορά μιλώντας στο FOX News, χαρακτήρισε το περιστατικό «άνευ προηγουμένου», υπερασπιζόμενος την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί στο ότι οι κωμικοί παρουσιαστές σήμερα «έχουν μετατραπεί από αυλικούς γελωτοποιούς» σε αυλικούς κληρικούς που επιβάλλουν μια πολύ στενή πολιτική ιδεολογία».
Ωστόσο, η Άννα Γκόμεζ, το μοναδικό Δημοκρατικό μέλος της FCC, επέκρινε τις δηλώσεις του Καρ, δημοσιεύοντας στο X ότι «μια ασυγχώρητη πράξη πολιτικής βίας από ένα διαταραγμένο άτομο δεν πρέπει ποτέ να αξιοποιείται ως δικαιολογία για ευρύτερη λογοκρισία ή έλεγχο».
Η Γκόμεζ πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το βάρος της κυβερνητικής εξουσίας για να καταστέλλει τη νόμιμη έκφραση».
An inexcusable act of political violence by one disturbed individual must never be exploited as justification for broader censorship and control.— Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 17, 2025
This Administration is increasingly using the weight of government power to suppress lawful expression. 🧵 https://t.co/sosGDaOJbO
Σε νεότερη ανάρτησή της, μάλιστα, η Γκόμεζ αμφισβήτησε την εξουσία της FFC να «να ελέγχει το περιεχόμενο ή να τιμωρεί τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για ομιλίες που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσής της».
This FCC does not have the authority, the ability, or the constitutional right to police content or punish broadcasters for speech the government dislikes.— Anna M. Gomez (@AGomezFCC) September 18, 2025
Free speech is the foundation of our democracy, and we must push back against any attempt to erode it. pic.twitter.com/hvz2SNgs5V
Θέση απέναντι στην απόλυση του Κίμελ πήρε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόλυση σχολιαστών και την ακύρωση εκπομπών «συντονισμένη» και «επικίνδυνη». Συνέχισε λέγοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».
Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, δήλωσε ότι «αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ελευθερία του λόγου» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί «την εξουσία της κυβέρνησης για να κυνηγήσει όποιον τους έχει επικρίνει – και σε αυτή την περίπτωση, τον Τζίμι Κίμελ. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε και να εκφράσουμε την άποψή μας».
Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι αναφέρθηκε στην αρχή μιας εκστρατείας που «χρησιμοποιεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως πρόσχημα για να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Λευκού Οίκου για να εξαλείψει τους επικριτές του Τραμπ και τους πολιτικούς του αντιπάλους», ενώ ο Δημοκρατικός πολιτικός Ρο Κάνα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι ίσως η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία».
Οι Δημοκρατικοί δεν είναι οι μοναδικοί που ύψωσαν τη φωνή τους και υποστήριξαν τον Τζίμι Κίμελ.
Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του Κίμελ
Προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις για την ελευθερία του λόγου συνέχισαν να εκφράζουν την οργή και την ανησυχία τους για την απόφαση αυτή.
Συγκεκριμένα, η Ένωση Παραγωγών της Αμερικής (Producers Guild of America) δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο Instagram: «Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας. Είναι η ψυχή της βιομηχανίας μας.. Η βραδινή τηλεόραση αποτελεί από καιρό ένα χώρο όπου η σάτιρα και ο σχολιασμός συμβάλλουν στον εθνικό μας διάλογο. Πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι απαραίτητη και ότι οι κριτικές φωνές δεν πρέπει να σιγούν».
Επιπλέον, η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), το συνδικάτο των εργαζομένων του Χόλιγουντ, καταδίκασε την απόφαση να αποσυρθεί ο Κίμελ από την τηλεόραση ως παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου. «Ντροπή σε όσους στην κυβέρνηση ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια», ανέφερε σε δήλωσή της.
Ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ δήλωσε ότι η απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του Κίμελ «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός και περιστασιακός παρουσιαστής του Daily Show Μάικλ Κόστα έγραψε: «Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντιδράσουν. Αυτό είναι εντελώς παράλογο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.
Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.
