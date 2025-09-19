ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στην Ιταλία - Συνελήφθη κι έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Βενετία Ρουμάνος Τουρίστας Κλοπή Καταζητούμενος Φυλακή Σύλληψη

Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στην Ιταλία - Συνελήφθη κι έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο

Έζησε έναν εφιάλτη ο 30χρονος Ρουμάνος τουρίστας που έφτασε για διακοπές στην Ιταλία τον Αύγουστο και συνελήφθη, καθώς έχει το ίδιο όνομα με καταζητούμενο για κλοπή

Του βγήκαν ξινές οι διακοπές στην Ιταλία - Συνελήφθη κι έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη την πρώτη ημέρα των διακοπών του στην Ιταλία από καραμπινιέρους, οι οποίοι τον μπέρδεψαν με ένα καταζητούμενο εγκληματία. Πέρασε σχεδόν ένα μήνα στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος... Οι διακοπές ενός Ρουμάνου τουρίστα δεν πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελε.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», είπε ο Οβίντιου Α., ένας 30χρονος Ρουμάνος, κατά την έξοδό του από τις φυλακές Πορδενόνε (βόρεια Ιταλία), σύμφωνα με την Corriere del Veneto.

«Επιτέλους κατάφερε να φιλήσει τη γυναίκα και τις κόρες του», που περίμεναν την αποφυλάκισή του από τις 24 Αυγούστου, την ημέρα της σύλληψής του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του, Στέφανο Ντε Ρόσα.

Ο τουρίστας, με καταγωγή από το Ιάς της Ρουμανίας, είχε πάει για να περάσει ολιγοημέρες διακοπές με την οικογένειά του στο Καόρλε, κοντά στη Βενετία.

Αλλά είχε την ατυχία να έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με έναν άλλο Ρουμάνο που είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση στην Ιταλία για διακεκριμένη κλοπή και καταζητείται από την αστυνομία.

Το ονοματεπώνυμο, που ήταν καταχωρημένο στο ξενοδοχείο, έκρουσε συναγερμό και ο τουρίστας συνελήφθη από τους καραμπινιέρους μετά το πρωινό που έφαγε στο ξενοδοχείο, πρώτη μέρα των διακοπών του.

Ο δικηγόρος πάσχισε για να ανακτήσει τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι επρόκειτο για σύγχυση, καθώς η πρώτη δίκη για διακεκριμένη κλοπή χρονολογείται από το 2014 και η τελική καταδίκη από το 2020, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τα συστήματα υπολογιστών της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, του δικαστηρίου και της φυλακής δεν είναι συνδεδεμένα και χρειάστηκε να ζητήσω από όλους να μου στείλουν τα έγγραφα», εξήγησε.

Σύμφωνα με την Corriere del Veneto, ο τουρίστας και η οικογένειά του αναμένεται να παραμείνουν στην Ιταλία για λίγες ημέρες για να συνεχίσουν τις διακοπές τους πριν επιστρέψουν στη Ρουμανία.


Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης