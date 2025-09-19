ΗΠΑ: Οι αλλαγές του CDC στις συστάσεις για τα παιδικά εμβόλια προκαλούν ανησυχία - Ποια σκευάσματα μπαίνουν στο στόχαστρο

«Αυτό το εμβόλιο δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις συστάσεις για τη χορήγησή του «θα προκαλέσει νέες».Από τις συστάσεις αυτής της επιτροπής εξαρτάται αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύπτουν το κόστος των εμβολίων, μια σημαντική λεπτομέρεια καθώς στις ΗΠΑ η τιμή ενός μόνο εμβολίου μπορεί να ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες δολάρια.Σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλές πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς αποφάσισαν πρόσφατα να δημοσιεύσουν τις δικές τους συστάσεις για τον εμβολιασμό, εκτιμώντας ότι αυτές της επιτροπής δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες.