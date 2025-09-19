Ο Τραμπ ελπίζει να σφραγίσει σήμερα με τον Σι την τύχη του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τελωνειακοί δασμοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι το TikTok τον βοήθησε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να ενισχύσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των νέων Αμερικανών.Η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Σι γίνεται τη στιγμή που το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους τελωνειακούς δασμούς.Έρχεται επίσης έπειτα από μια επίδειξη διπλωματικής ισχύος από τον, ο οποίος οργάνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Κίνα μια μεγάλη σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας.Ενοχλημένος από τη συνέργεια που επιδείχθηκε από τον Κινέζο πρόεδρο και τονκαθώς και από τον βορειοκορεάτη ηγέτηστη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε κατηγορήσει τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με τους προσκεκλημένους του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές χώρες να τιμωρήσουν την Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.«Αν το έκαναν αυτό, πιστεύω ότι ο πόλεμος (στην Ουκρανία) ίσως να σταματούσε», δήλωσε χθες στο Fox News.Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούςστην Ινδία επειδή αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα, όμως δεν έλαβε το ίδιο μέτρο εναντίον της Κίνας.Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον είχαν σκαμπανεβάσματα το 2025.Στη διάρκεια της χρονιάς, οι τελωνειακοί δασμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα έφθασαν σε επίπεδα τρεις φορές υψηλότερα του φυσιολογικού και στις δύο πλευρές, προκαλώντας αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού.Έκτοτε η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο συνήψαν μια συμφωνία με στόχο την εξουδετέρωση των εντάσεων, μειώνοντας προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στο 30% για τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα.Αυτή η εμπορική ανακωχή πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ