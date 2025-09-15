Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το TikTok ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το TikTok ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον έχει φτάσει σε συμφωνία με την Κίνα για τη διατήρηση της λειτουργίας της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας μια πολυετή προσπάθεια που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.
«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Επίσης, επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή».
Και ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι στις αμερικανο-κινεζικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία. «Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.
Ο Τραμπ έχει παρατείνει πολλές φορές την προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση τουλάχιστον μέρους της αμερικανικής επιχείρησης του TikTok σε έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν απαγόρευσε το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του με έδρα την Κίνα εκχωρούσε το μερίδιό του στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κοινωνικών μέσων στις ΗΠΑ.
Το TikTok έπαψε να λειτουργεί προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιανουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Foreign Adversary Controlled Applications Act. Ωστόσο, στις 19 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεν θα τιμωρούνται για τη φιλοξενία του TikTok στα καταστήματα εφαρμογών ή στους διακομιστές τους.
Η εκτελεστική εντολή, που υπογράφηκε στις 20 Ιανουαρίου, ανέβαλε για 75 ημέρες την εφαρμογή του νόμου. Ο Τραμπ παρέτεινε ξανά την προθεσμία τον Ιούνιο. Η προθεσμία είχε παραταθεί πρόσφατα έως τις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά ο Τραμπ αναμενόταν να την παρατείνει ξανά εάν δεν προέκυπτε συμφωνία εγκαίρως.
