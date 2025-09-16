Η συμφωνία για το TikTok φέρνει πιο κοντά Τραμπ και Σι - «Η σχέση μας παραμένει πολύ ισχυρή» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος
ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για το TikTok, ανοίγοντας τον δρόμο σε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Σι και πιθανή εμπορική συμφωνία. Το πλαίσιο προβλέπει αμερικανικό έλεγχο στις δραστηριότητες
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, καθώς Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τη συνέχιση της λειτουργίας της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ. Θα είναι η πρώτη απευθείας επαφή των δύο ηγετών από τον Ιούνιο.
«Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα, αναφερόμενος παράλληλα στη συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στη Μαδρίτη, η οποία, όπως είπε, «πήγε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!».
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, που ηγήθηκε των συνομιλιών στην Ισπανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας για να παραμείνει σε λειτουργία η εφαρμογή TikTok της ByteDance στις ΗΠΑ. Ο Κινέζος υφυπουργός Εμπορίου Λι Τσενγκάνγκ επιβεβαίωσε επίσης ότι υπήρξε «συναίνεση» για το TikTok, τονίζοντας ωστόσο ότι το Πεκίνο δεν θα θυσιάσει τις αρχές του για χάρη μιας συμφωνίας.
Αργότερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν το Πεκίνο θα διατηρήσει μερίδιο στη νέα κοινοπραξία, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις για το TikTok «μπορούν ίσως να μας φέρουν πιο κοντά με την Κίνα». Υπονόησε μάλιστα πως θα επιδιώξει μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία στις επαφές του με τον Σι.
