Τραμπ για Στάρμερ: Και η Βρετανία θα μπορούσε να κατεβάσει στρατό για να ελέγξει τη μετανάστευση - «Με απογοήτευσε ο Πούτιν»

Τον κοινό βηματισμό των δύο χωρών στα μεγάλα ζητήματα και την ουσιαστική συνεργασία σε τομείς όπως η ασφάλεια εξήραν στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο καλεσμένος του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.Η συνέντευξη Τύπου, αναφέρει το Sky News. έγινε μετά την ημίωρη κατ’ιδίαν συνάντηση που είχαν στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών.Οι δύο ηγέτες μίλησαν περισσότερο για όσα ενώνουν τις δύο χώρες, κάνοντας μια σύντομη και μάλλον διακριτική αναφορά σε αυτά για τα οποία διαφωνούν, όπως είναι το Παλαιστινιακό.Ενώ, μάλιστα, ο Στάρμερ επικεντρώθηκε στους τομείς συνεργασίας, ο Τραμπ δεν απέφυγε τις... προτροπές. Όπως αυτήν για τον έλεγχο της μετανάστευσης: «Είπα στον πρωθυπουργό ότι θα το σταματήσω, και δεν έχει σημασία αν καλέσεις το στρατό, δεν έχει σημασία ποια μέσα θα χρησιμοποιήσεις».Ο Στάρμερ είπε ότι «ανανεώσαμεγια μια νέα εποχή» και τόνισε ότι η ασφάλεια είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος της ειδικής μας σχέσης».Εκθείασε μάλιστα την αμυντική σχέση των δύο χωρών, που είναι «». «Οι στρατιώτες μας εκπαιδεύονται μαζί και πολεμούν μαζί. Οι βιομηχανίες μας κατασκευάζουν μαζί τα πάντα, από αεροσκάφη μέχρι υποβρύχια».Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη Βρετανική Ανεξαρτησία, που συμπληρώνονται το 2026, ο Στάρμερ είπε ότι οι δύο χώρεςΓια την Ουκρανία είπε ότι οι δύο χώρες «συνεργάζονται για να τερματίσουν τις δολοφονίες», ενώ πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει την ειρήνη». «Συζητήσαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία και να αυξήσουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν, ώστε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια», είπε ακόμη.Ο Βρετανός πρωθυπουργός ερωτήθηκε για τηνλέγοντας ότι «υπάρχει από καιρό στη χώρα» και ότι είναι «μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία προστατεύουμε με ζήλος και σθένος».Αλλά, είπε ακόμη, θέτει «ένα όριο μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και του λόγου εκείνων που θέλουν να προωθήσουν την παιδοφιλία και την αυτοκτονία. Είμαι επίσης υπέρ της προστασίας των παιδιών από πράγματα που θα τους βλάψουν».

Τραμπ: Γιατί με απογοήτευσε ο Πούτιν

Τι είπαν για το Μεταναστευτικό

Η διαφωνία για το Παλαιστινιακό

Από την πλευρά τουλέγοντας ότι«πόσο φανταστικοί άνθρωποι είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα».«Όπως είπα χθες το βράδυ, ο δεσμός μεταξύ των χωρών μας είναι μοναδικός στον κόσμο», είπε και επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει περισσότερο καλό σε αυτόν τον πλανήτη από οποιεσδήποτε άλλες δύο χώρες στην ιστορία της ανθρωπότητας».Σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, ο Τραμπ είπε ότι, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ήταν καλύτερη συμφωνία για εσάς παρά για εμάς».Στα διεθνούς ενδιαφέροντος ζητήματα, ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι έχει τελειώσει «επτά πολέμους» από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Είπε ακόμη (για άλλη μια φορά) ότι αυτός που θεωρούσε ότι θα ήταν ο ευκολότερος να επιλυθεί λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αποδείχθηκε πιο δύσκολος.«Με απογοήτευσε πραγματικά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», είπε ο Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε άλλο σημείο εξήγησε ότι τον απογοήτευσε ο Πούτιν γιατί «σκοτώνει πολλούς ανθρώπους και χάνει περισσότερους από όσους σκοτώνει. Ειλικρινά, οι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους Ουκρανούς στρατιώτες».Για τονείπε ότι «δολοφονήθηκε επειδή εξέφρασε την άποψή του». Τον χαρακτήρισε «υπέροχο νεαρό, με απίστευτο μέλλον», ενώ αποκάλυψε ότι του είχε πει: «Τσάρλι, νομίζω ότι έχεις πολλές πιθανότητες να γίνεις κάποτε πρόεδρος».Ένα ερώτημα που του έθεσε δημοσιογράφος της Sun, αν έδωσε συμβουλές στον Στάρμερ για τον έλεγχο των συνόρων, «έδωσε πάσα» στον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει παραθέσει εκ νέου την επιχειρηματολογία του.Αρχικά ισχυρίστηκε ότι είδε «εκατομμύρια ανθρώπους» να εισρέουν στις ΗΠΑ «χωρίς έλεγχο» - κάτι που, όπως λέει, «καταστρέφει τις χώρες από μέσα». Πρόσθεσε ότι είναι «πολύ δύσκολο έργο», αλλά «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να τους απομακρύνει.Σχετικά με τη Βρετανία, πρόσθεσε: «Είπα στον πρωθυπουργό ότι θα το σταματήσω, και δεν έχει σημασία αν καλέσεις το στρατό, δεν έχει σημασία ποια μέσα θα χρησιμοποιήσεις».Σε σχετικό ερώτημα ο Στάρμερ απάντησε ότι αυτός και ο πρόεδρος είχαν μια διαφωνία στη συζήτηση που είχαν αν και «συμφωνούν απόλυτα για την ανάγκη ειρήνης και ενός οδικού χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη».«Πρέπει να θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου σαν μία από τις χειρότερες, πιο βίαιες ημέρες στην ιστορία του κόσμου», είπε από την πλευρά του ο Τραμπ για να διευκρινίσει ότι διαφωνεί με τον Στάρμερ για το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης: «Είναι μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα», είπε.Σε άλλο σημείο, ο Στάρμερ εισέπραξε και την επιδοκιμασία του Αμερικανού προέδρου, όταν είπε ότι «η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν μπορεί να έχει μέλλον στη μελλοντική διακυβέρνηση της Παλαιστίνης». Καθώς το έλεγε, ο Τραμπ τον χτύπησε στη πλάτη και του είπε ότι «Αυτό ήταν καλό».