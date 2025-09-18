Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς

Με φράσεις που διατύπωναν κάποτε οι Γερμανοί πολιτικοί και παρέπεμπαν στην Ελλάδα περιέγραψε ο καγκελάριος την κατάσταση στην οικονομία της χώρας - Στο στόχαστρο οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, έφτασαν το 31% του ΑΕΠ, ήταν στο 27,6% το 2010 στη χώρα μας!