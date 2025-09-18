Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Με φράσεις που διατύπωναν κάποτε οι Γερμανοί πολιτικοί και παρέπεμπαν στην Ελλάδα περιέγραψε ο καγκελάριος την κατάσταση στην οικονομία της χώρας - Στο στόχαστρο οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, έφτασαν το 31% του ΑΕΠ, ήταν στο 27,6% το 2010 στη χώρα μας!
Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι η Γερμανία ζει πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η χώρα κινδυνεύει με οικονομική καταστροφή χωρίς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Η δήλωση του καγκελάριου έχει προκαλέσει σάλο, καθώς υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευτεί στο 31% του ΑΕΠ – από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.
Ο Μερτς προειδοποίησε για έναν «βαθύ ριζικό μετασχηματισμό» και την ανάγκη «οδυνηρών» μέτρων λιτότητας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν κάποιο μέλλον.
Ο οικονομικός σύμβουλος Μάρσελ Φράτσερ, που είναι επίσης επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συντάξεις, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία.
Τα σχόλια του Φράτσερ έρχονται σε συνέχεια της έκθεσης του υπουργείου Οικονομικών, που ανέφερε ότι το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί «σοβαρή» απειλή για την οικονομία, προβλέποντας ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, θα υπάρχει ένας συνταξιούχος για κάθε δύο εργαζόμενους. Οι δηλώσεις έρχονται σε μια στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.
Tην ομιλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στη γερμανική βουλή στο πλαίσιο της γενικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό και τις υποσχέσεις του για ριζικές μεταρρυθμίσεις αλλά κι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το γερμανικό κράτος πρόνοιας, μεταδίδει η DW, σχολιάζει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και σημειώνει:
«Όσοι περίμεναν από τον καγκελάριο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας απογοητεύθηκαν για άλλη μια φορά. Η ομιλία Μερτς τροφοδότησε απλώς περαιτέρω τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί με δηλώσεις όπως 'πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα'» για να προσθέσει στη συνέχεια τα γνωστά σχέδια της CDU: φορολογική έκπτωση σε συνταξιούχους που θα συνεχίσουν να εργάζονται, πρόωρη σύνταξη αλλά και δέκα ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί ώστε να ενθαρρύνει η κυβέρνηση παιδιά και γονείς να αποταμιεύουν.
«Όλα αυτά αποτυπώνουν μια παρανόηση για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μέτρα ακατάλληλα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ένα βάρος που η συγκυβέρνηση επιβαρύνει περαιτέρω με πρόσθετες αυξήσεις στις συντάξεις. Το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων του καγκελαρίου είναι απειλητικό».
Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκθεση κόλαφος για τον προϋπολογισμό
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γερμανικού δικτύου ARD αναφέρεται στην έκθεση του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που περιήλθε στην κατοχή του, η οποία απευθύνεται στον Γερμανό Σοσιαλδημοκράτη υπ. Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Ο Κλίνγκμπαϊλ αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα στη γερμανική βουλή το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026.
Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο «βασικές κυβερνητικές λειτουργίες πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται», ενώ όπως επισημαίνει «σε δομικό επίπεδο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζει πάνω από τις δυνατότητές της. Η έκθεση για την κατάσταση των γερμανικών δημόσιων οικονομικών χτυπά καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση και σημειώνει: «όποιος σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει σχεδόν ένα στα τρία ευρώ με δάνεια το 2026 απέχει πολύ από ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα».
Τονίζει δε ότι «η ανάληψη νέου χρέους αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση και μειώνει την πίεση για μεταρρυθμίσεις». Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι «η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει ένα πλάνο βιώσιμης εξοικονόμησης πόρων και να επικεντρωθεί στις βασικές συνταγματικές της αρμοδιότητες. Τα επιδόματα θα πρέπει να επανεξεταστούν και να δοθεί βαρύτητα σε επενδύσεις έναντι των δαπανών».
Η έκθεση καταλήγει: «Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το πρόβλημα των δαπανών της και μάλιστα με διαρθρωτικό τρόπο».
