Καλοπιάσματα δισεκατομμυρίων από την Βρετανία στον Τραμπ που κομπάζει: Όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται στις ΗΠΑ!

Συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, επικεντρωμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπέγραψαν οικαικατά τη συνάντησή τους το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τσέκερς μαζί με ηγέτες τεχνολογικών εταιρειών.Στις δηλώσεις που έκανε, οπεριέγραψε την οικονομία της χώρας του ως «πιθανώς την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ», προσθέτοντας ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί. Επιπλέον, τόνισε πως η «πολύτιμη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και ισχυρότερη και ευχαρίστησε τονγια τη σκληρή δουλειά του στο νέο τους, ιστορικό όπως το χαρακτήρισαν, συμφωνητικό, λέγοντας ότι είναι «» να συμμετέχει σε αυτό.«Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι, η σχέση αυτή είναι μια «υπέροχη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ», είπε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος.Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε πως πριν από ένα χρόνο οι ΗΠΑ βρισκόταν σε «σοβαρή δυσχέρεια», ενώ σε μια συνομιλία τους - όπως σχολίασε - ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας του είχε πει: «Η χώρα σας ήταν νεκρή πριν από ένα χρόνο και τώρα έχετε την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, φέτος έχουν επενδυθεί πάνω από. «Έχουμε εισπράξει τρισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς και αυτά έχουν αποδειχθεί απίστευτα για τη χώρα μας», είπε, προσθέτοντας πως διατηρεί τις αμερικανικές εταιρείες «ευτυχισμένες, σταθερές και υγιείς». «Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιες επενδύσεις, χωρίς τους δασμούς θα είχαμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές», συνέχισε.Αναφερόμενος στο σύμφωνο που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες, τόνισε πως θα προωθήσει μια σειρά από άλλαστον ιδιωτικό τομέα.Όπως είπε, η αμερικανική εταιρείακαι η βρετανική εταιρεία– ιδιοκτήτρια της– προχωρούν σε μια συμφωνία για την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό «κυκλοφορούσε» εδώ και χρόνια, λέει ο Τραμπ, αλλά τώρα «επιτέλους» γίνεται πραγματικότητα.Από την πλευρά του, οτόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ηγέτες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομία, η άμυνα και η ενέργεια. «Απλά κοιτάξτε τι επιτυγχάνουμε σήμερα μαζί», είπε και συνέχισε: «Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είναι «η μεγαλύτερη του είδους της στην βρετανική ιστορία με μεγάλη διαφορά».Σύμφωνα με τον, η συμφωνία μεταφράζεται σε επενδύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων. «Αυτό δείχνει τη δύναμη αυτής της συνεργασίας».Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ «μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες».«Έχουμε μαζί μας τους μεγάλους και τους καλούς των βρετανικών και αμερικανικών επιχειρήσεων», συνεχίζει, απευθυνόμενος στο ακροατήριο που αποτελούνταν από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.Στην ομιλία του οέκανε αναφορά και στη συμφωνία που πέτυχαν νωρίτερα φέτος οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο, σχετικά με τους δασμούς, χαιρετίζοντάς την ως σύμβολο της στενής διμερούς σχέσης.Οι δύο χώρες είχαν σπεύσει να διαπραγματευτούν σχεδόν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωσή τους, η οποία ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου.