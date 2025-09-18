Καλοπιάσματα δισεκατομμυρίων από την Βρετανία στον Τραμπ που κομπάζει: Όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται στις ΗΠΑ!
Η «πολύτιμη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και ισχυρότερη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό - Συμφωνία και για εγκατάσταση νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, επικεντρωμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπέγραψαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ κατά τη συνάντησή τους το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τσέκερς μαζί με ηγέτες τεχνολογικών εταιρειών.
Στις δηλώσεις που έκανε, ο Τραμπ περιέγραψε την οικονομία της χώρας του ως «πιθανώς την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ», προσθέτοντας ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί. Επιπλέον, τόνισε πως η «πολύτιμη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και ισχυρότερη και ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη σκληρή δουλειά του στο νέο τους, ιστορικό όπως το χαρακτήρισαν, συμφωνητικό, λέγοντας ότι είναι «τιμή» να συμμετέχει σε αυτό.
«Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι, η σχέση αυτή είναι μια «υπέροχη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ», είπε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος.
Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε πως πριν από ένα χρόνο οι ΗΠΑ βρισκόταν σε «σοβαρή δυσχέρεια», ενώ σε μια συνομιλία τους - όπως σχολίασε - ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας του είχε πει: «Η χώρα σας ήταν νεκρή πριν από ένα χρόνο και τώρα έχετε την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, φέτος έχουν επενδυθεί πάνω από 17 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. «Έχουμε εισπράξει τρισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς και αυτά έχουν αποδειχθεί απίστευτα για τη χώρα μας», είπε, προσθέτοντας πως διατηρεί τις αμερικανικές εταιρείες «ευτυχισμένες, σταθερές και υγιείς». «Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιες επενδύσεις, χωρίς τους δασμούς θα είχαμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές», συνέχισε.
Αναφερόμενος στο σύμφωνο που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες, τόνισε πως θα προωθήσει μια σειρά από άλλα deals στον ιδιωτικό τομέα.
Όπως είπε, η αμερικανική εταιρεία X-energy και η βρετανική εταιρεία Centrica – ιδιοκτήτρια της British Gas – προχωρούν σε μια συμφωνία για την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό «κυκλοφορούσε» εδώ και χρόνια, λέει ο Τραμπ, αλλά τώρα «επιτέλους» γίνεται πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η συμφωνία μεταφράζεται σε επενδύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων. «Αυτό δείχνει τη δύναμη αυτής της συνεργασίας».
Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ «μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες».
«Έχουμε μαζί μας τους μεγάλους και τους καλούς των βρετανικών και αμερικανικών επιχειρήσεων», συνεχίζει, απευθυνόμενος στο ακροατήριο που αποτελούνταν από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.
Οι δύο χώρες είχαν σπεύσει να διαπραγματευτούν σχεδόν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωσή τους, η οποία ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου.
🚨 President Donald J. Trump and U.K. Prime Minister @Keir_Starmer JUST SIGNED A HISTORIC Technology Prosperity Deal to usher in the next Golden Age of Innovation for a future of freedom and prosperity! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/NqNdvoKKUe— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
Για τη μεγαλύτερη συμφωνία στη βρετανική ιστορία, μίλησε ο Κιρ ΣτάρμερΑπό την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ηγέτες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομία, η άμυνα και η ενέργεια. «Απλά κοιτάξτε τι επιτυγχάνουμε σήμερα μαζί», είπε και συνέχισε: «Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είναι «η μεγαλύτερη του είδους της στην βρετανική ιστορία με μεγάλη διαφορά».
Τι είπε ο Στάρμερ για τους δασμούςΣτην ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ έκανε αναφορά και στη συμφωνία που πέτυχαν νωρίτερα φέτος οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο, σχετικά με τους δασμούς, χαιρετίζοντάς την ως σύμβολο της στενής διμερούς σχέσης.
Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ εξασφάλισε μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα από 27,5% σε 10%, κάτι που, όπως είπε, έσωσε τις θέσεις εργασίας των Βρετανών εργαζομένων σε εταιρείες όπως η Jaguar-Land Rover.
Σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός χαιρέτισε ως «νίκη και για τις δύο πλευρές» το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν έναν «αδιάσπαστο δεσμό».
