Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν