«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος των Παλαιστινίων από την ισοπεδωμένη Γάζα, ερείπια παντού μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και κατέστρεψαν ολόκληρες γειτονιές – Απλησίαστες οι τιμές εάν κάποιος θέλει να φύγει από τη Γάζα με όχημα