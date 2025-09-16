Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Βραζιλία: 40χρονος τραυματίστηκε βαριά όταν μπλέχτηκε το αλεξίπτωτό του κάνοντας base jump
Χτύπησε επανειλημμένα σε ένα βράχο και έπεσε από ύψος σχεδόν 900 μέτρων στο έδαφος - Πολλαπλά σπασμένα πλευρά, κατάγματα οστών και σοβαρός τραυματισμός στους πνεύμονες
Ένα περιπετειώδες χόμπι μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν άπειρο BASE jumper στην Βραζιλία, όταν το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε και κατέληξε βαριά τραυματισμένος.
Ο Κάρλος Σούτο Μάιορ, 40 ετών, εκπαιδευμένος πυροσβέστης και ναυαγοσώστης, επιχειρούσε μόλις την έκτη του πτώση με αλεξίπτωτο, όταν χτύπησε επανειλημμένα σε ένα βράχο και έπεσε από ύψος σχεδόν 900 μέτρων στο έδαφος στο Καστέλο της Βραζιλίας, στις 13 Αυγούστου. Το τρομακτικό ατύχημα καταγράφηκε από την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του, με ανατριχιαστικές εικόνες που δείχνουν τη φρικτή στιγμή που τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά.
Ο Μάιορ είδε το αλεξίπτωτό του να ανοίγει λανθασμένα και γρήγορα μπλέχτηκε, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε λίγο χρόνο να αντιδράσει και δεν είχε τις γνώσεις για να διορθώσει το πρόβλημα. Ο 40χρονος χτύπησε πολλές φορές στον βράχο πριν στροβιλιστεί ανεξέλεγκτα στον αέρα, ενώ συνετρίβη σε μια δασώδη περιοχή λίγο μετά.
Παρά τα σοβαρά τραύματα, συνέχισε να έχει τις αισθήσεις του και κατάφερε να καλέσει βοήθεια μόνος του. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης τον μετέφεραν αεροπορικώς σε ένα κοντινό νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για πολλαπλά σπασμένα πλευρά, κατάγματα οστών και σοβαρό τραυματισμό στους πνεύμονες.
«Χρειαζόμουν να μου βάλουν ένα σωληνάκι στον πνεύμονα για να μπορώ να αναπνέω, καθώς είχα αίμα και αέρα», είπε ο Μάιορ που κάθισε συνολικά 10 ημέρες στο νοσοκομείο.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το BASE jumping είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το παραδοσιακό skydiving λόγω του χαμηλότερου υψομέτρου, το οποίο δίνει στους άλτες πολύ λιγότερο χρόνο για να ανοίξουν και να ρυθμίσουν τα αλεξίπτωτά τους.
Brazilian BASE jumper Carlos Souto Maior Filho's helmet cam captures heart-stopping ~900m (3,000ft) plunge after parachute tangles on his 6th jump from Castelo Espírito Santo cliff in August.— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) September 15, 2025
Inexperienced thrill-seeker dragged down but walks away with injuries—rushed to… pic.twitter.com/h56TGbKpW3
«Ο φόβος τυφλώνει τα όνειρά μας, η ψυχή μου είναι φτιαγμένη από όνειρα, αλλά καθώς όλα έχουν τους κινδύνους τους, μερικές φορές τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και να μην εξελιχθούν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Στη ζωή, όλα περνούν: τα καλά και τα κακά.
Και αυτή η φάση θα περάσει. Σήμερα είμαι καλύτερα από χθες, αύριο θα είμαι καλύτερα από σήμερα. Μια μέρα τη φορά».
